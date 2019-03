Akaa-Volleyn tilastonikkari Jukka-Pekka Humaloja väitteli tohtoriksi – ”Matematiikkaan voi aina luottaa”

Akaa-Volleyn tilastomiehen Jukka–Pekka Humalojan, 30, viime viikot ovat olleet kiireisiä. Syy ei ole pelkästään lentopallon, sillä Humaloja on valmistautunut myös väitöstilaisuuteen. Humalojan matematiikan alaan kuuluva väitöskirja Robust and Model Predictive Control for Boundary Control Systems tarkastettiin Tampereen yliopistossa perjantaina 15.3.

Väitöstilaisuuden edellä Humalojaa työllistivät Akaa-Volleyn pudotuspelit sekä kotona että Savossa. Akaa-Volleyn kauden viimeisestä pelistä Kuopiosta hän kotiutui maanantain ja tiistain välisenä yönä. Tiistai-iltana tilastointityöt jatkuivat naisten Mestaruusliigassa pelaavan Hämeenlinnan Lentopallokerhon ottelussa Hämeenlinnassa.

– Ihan hyvä, että oli tekemistä. Keskiviikon, torstain ja perjantaiaamun ehdin jännittää väitöstä, Humaloja kertoo.

Humaloja on jo kolmas tohtori Akaa-Volleyssa, sillä valmennustiimiin kuuluva Ossi Heino ja tiedottaja Harri Mattila ovat myös tekniikan tohtoreita.

Tutkijavaihtoon ulkomaille

Humaloja jatkaa matemaattisen systeemiteorian tutkijaryhmässä Tampereen yliopistossa. Hänellä on myös matematiikan ja fysiikan opettajan pätevyys, mutta tällä hetkellä tutkijanura houkuttelee eniten.

Akaa-Volleylla puolestaan on edessään uuden tilastomiehen etsintä, sillä Jukka-Pekka Humaloja on lähdössä syksyllä tutkijavaihtoon joko Kanadaan tai Saksaan.

– Olisi kiva päästä elvyttämään saksan kielen taitoa, pitkän saksan lukenut Humaloja sanoo.

Lentopalloa ja musiikkia

Humalojan matemaattinen lahjakkuus oli nähtävissä jo kouluaikana Viialassa.

– Olin ehkä viidennellä tai kuudennella luokalla, kun opettaja totesi matikankokeen jälkeen, että nyt ei tullutkaan täysiä pisteitä, kun sain 23/24.

Menestys valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa yläasteella toi kutsuja eri lukioihin, mutta lentopallo sekä musiikkiharrastus pitivät nuoren miehen vielä lukioajan Viialassa.

Humalojaa viehättää matematiikassa sen eksaktius.

– Matematiikassa ei tarvitse muistaa asioita ulkoa, siihen voi luottaa ja se onnistuu joka päivä. Jos vertaa matematiikkaa soittamiseen, soittamisessa voi olla päiviä, jolloin se ei vaan kulje jostain ihmeen syystä.

Soittokunnan trumpetisti

Soittaminen on Humalojalle nykyisin harrastus, mutta hän on päässyt kokeilemaan musiikkiuraa varusmiessoittokunnan trumpetistina. Diplomi-insinööriopintojen alussa hän opiskeli myös Tampereen konservatoriossa, kunnes ajanpuute pakotti keskittymään matematiikkaan.

Lentopallo- ja soittoperinteet ovat suvussa vahvat. Jukka-Pekan äiti Tarja Humaloja ja isoisä Martti Lehtonen soittavat Pyryn torvisoittokunnassa, ja Tarja-äidillä on pitkä pelaajaura lentopallossa. Isä Timo Humaloja oli viime kaudella Akaa-Volleyn kotipeleissä kuuluttajana, äiti ja sisko Annemari Humaloja–Mäkinen toimivat kirjureina ja isoäiti Seija Lehtonen tuuraa heitä tarvittaessa.

Mitali tulee ennen pitkää

Viisivuotiaana lentopalloharrastuksen aloittanut Humaloja päätyi pelikentältä tilastojen pariin kymmenen vuotta sitten nykyisen liigajoukkueen managerin Risto Lahden ehdotuksesta. Kentällä Humaloja ehti kokeilla passarin, yleispelaajan ja liberon roolia. Peliuralta muistona on B-junioreiden Suomen mestaruus.

Humaloja on tällä kaudella ollut tilastoimassa yhteensä viitisenkymmentä Akaa-Volleyn ja Hämeenlinnan Lentopallokerhon ottelua. Hämeenlinnalaiset kysyivät miestä apuun, kun seuran italialainen tilastoija palasi takaisin kotimaahansa.

Lentopallopeleissä kotijoukkueella on tilastointivastuu. Tilastoihin merkitään syöttövastaanotot, vastaanoton jälkeinen passi, hyökkäystorjunta tai -puolustus. Humaloja pystyy pitämään tunteensa kurissa niin Akaa-Volleyn voiton kuin tappionkin hetkillä.

– Tapasin olla aika rauhallinen. Koska olen joukkueen jäsen, voin reagoida pelin kulkuun mutta se ei saa heijastua tilastoihin. Tilastointi palvelee omaa joukkuetta ja kaikkia sitä paremmin mitä objektiivisemmin suoritteiden arvioinnin pystyy tekemään. Sanoisin, että se onnistuu kyllä minulta.

Vaikka Akaa-Volleyn pelit päättyivät puolivälieriin, Humaloja on kauteen tyytyväinen.

– Tämä kausi oli parannusta edelliseen. Seurassa on opittu tekemään pitkäjänteistä työtä, josta palkkio tulee jossain vaiheessa. Kyllä mitalikin tulee jossain kohtaa.