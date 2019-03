”Melkein sanoisin, että se ei ole realistinen vaihtoehto” – Akaa tuskin tekee hyvinvointikeskusta vanhoilla luvilla, mutta mitä täydessä valmiudessa oleva rakennusliike sanoo viivästyksestä?

Akaassa ei vielä tiedetä, kuinka kaupunki reagoi ministeriön päätökseen olla käsittelemättä sosiaali- ja terveydenhuollon poikkeuslupia ennen kuin uusi hallitus on muodostettu. Myöskään sitä ei tiedetä, mitä mieltä rakennusyhtiö NCC on Akaan hyvinvointikeskuksen rakentamisen viivästymisestä.

Akaa tarvitsee hyvinvointikeskuksen rakentamiselle uuden poikkeusluvan, koska hanke on muuttunut niin paljon syksystä 2016, jolloin ensimmäinen lupa saatiin. Tämä kävi ilmi ministeriön lausunnosta, joka pyydettiin sen jälkeen, kun päätös rakentamisesta oli tehty 20.2.2019.

Valtuusto päätti uuden poikkeusluvan hakemisesta ylimääräisessä kokouksessaan 13. maaliskuuta, jolloin pääministeri Juha Sipilä (kesk) oli jo hajottanut hallituksensa. Tällä hetkellä hallitus toimii toimitusministeristönä, ja sen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) ei voi tehdä päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon poikkeusluvista.

Lupahakemusten käsittelyä jatketaan vasta, kun maahan on nimitetty uusi hallitus eduskuntavaalien jälkeen. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tilanteesta viime perjantaina.

Hakemus on jo lähes valmis

Akaan hyvinvointikeskus-hankkeen projektipäällikkö Jan–Erik Järventie kuuli ministeriön päätöksestä Ylen uutisista maanantaina aamupäivällä. Hän ei osannut juuri uutisen kuultuaan sanoa, miten Akaa reagoi tilanteeseen.

– Täytyy tehdä valintoja, minkälaisella toimintastrategialla edetään, Järventie kommentoi.

Hänen mukaansa Akaan uusi poikkeuslupahakemus on hyvin pitkälti valmis.

– Tarvittava aineisto ja liitteet ovat valmiita. Siitä puuttuu yksi pieni osuus, mikä liittyy rahoitustilanteeseen. Sen saamme tämän viikon aikana. Alustavasti oli tavoite, että uusi hakemus lähtee liikkeelle jo tämän viikon lopussa tai ensi viikon alussa.

Järventien mielestä lupahakemuksen lähettämisen kanssa tulee toimia suunnitelman mukaan, vaikka päätöksiä ei ministeriössä toistaiseksi tehdäkään.

– Sehän ei tarkoita, että ministeriö ei voi käsitellä lupia ja perehtyä jo niihin. Sen takia on minusta tärkeätä, että hakemus on saatu valmiiksi ja että se lähetetään ministeriöön.

NCC:n suunnittelijat ovat valmiudessa

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Kirsi Kaikko kertoi maanantaina Akaan Seudulle, että Akaa voi halutessaan toteuttaa hyvinvointikeskuksen olemassa olevalla poikkeusluvalla. Silloin kustannuksia olisi kuitenkin karsittava, sillä tavoitehinta on noussut 11,2 miljoonasta 13,7 miljoonaan euroon.

Projektipäällikkö Järventie ei halua ottaa kantaa siihen, onko Akaan mahdollista karsia hyvinvointihankkeen hinnasta pari miljoonaa.

– Tuo on spekulatiivinen kysymys. Siihen liittyy niin monta asiaa. Sehän tarkoittaisi, että koko suunnitteluratkaisu otettaisiin auki. Melkein sanoisin, että se ei ole realistinen vaihtoehto.

Akaan kaupunki on valinnut hyvinvointikeskuksen yhteistoimintaurakoitsijaksi NCC Suomi Oy:n, joka antoi rakennuksesta 13,7 miljoonan euron tavoitehintatarjouksen. Jan-Erik Järventie ei vielä tiedä, miten NCC reagoi mahdolliseen rakentamisen viivästymiseen. Työt oli tarkoitus aloittaa kesäkuussa.

– En osaa ottaa kantaa. En arvaa enkä luule. Täytyy selvittää NCC:n kanssa, miten tässä toimitaan, Järventie sanoo.

Hänen lisäkseen NCC:n kanssa on pitänyt yhteyttä myös tekninen johtaja Jaana Koota. Viimeksi NCC:n kanssa keskusteltiin torstaina, ja Järventien mukaan yhtiössä ollaan tietoisia Akaan tilanteesta eli uuden poikkeusluvan tarpeesta. Ministeriön päätöstä lupien myöntämisen keskeyttämisestä ei kuitenkaan ole vielä yhdessä puitu.

– Asioista on kyllä keskusteltu ja koko hankkeeseenhan on alustavasti varattu kohtalaisen iso organisaatio suunnittelijoita, jotka omalta osaltaan olisivat valmiudessa aloittaa suunnitteluhommat. Tilanne on haastava varsinkin nyt julkistetun tiedon mukaan. Nyt täytyy keskustella eri vaihtoehdoista sekä Akaassa että NCC:n kanssa.

Milloin?

– Sitä en osaa sanoa, milloin otetaan yhteyttä. Riippuu hyvin paljon siitä, miten katsotaan järkeväksi, että asiassa edetään.

Miksi ministeriö pääsi yllättymään?

Jan-Erik Järventie ei halua ottaa kantaa siihen, minkä takia kukaan Akaasta ei ollut yhteydessä poikkeusluvan myöntäneeseen sosiaali- ja terveysministeriöön hankkeen aikana, vaikka jo pitkään on nähty, että rakentaminen myöhästyy, budjetti paukkuu ja sisältökin muuttuu verrattuna poikkeuslupaan.

– Minun mielestäni on epäolennaista miettiä, miksi. Kun valtuusto teki 20.2. päätöksen, silloin oltiin yhteydessä ministeriöön. Kysyttiin, onko päätös ristiriidassa poikkeusluvan kanssa. Aika nopeastihan me kysyimme.

Mutta miksi vasta rakentamispäätöksen jälkeen?

– Niin kuin sanoin, en ota kantaa.

Kenen vastuulla tällaisten asioiden selvittäminen on?

– En ota kantaa tuohon asiaan. Hoidan asioita sitä mukaa kuin ne etenevät, Järventie sanoo.

Jan-Erik Järventie aloitti hyvinvointikeskus-hankkeen projektipäällikkönä lokakuussa 2018. Sitä ennen tehtävää hoiti toukokuusta 2017 alkaen Ari Kulmala.