Lempo-Volley on uusi lentopallon suurseura – Lempäälässä pelaa myös akaalaisia

Urheiluseurat Lempäälän Jyry ja Lempäälän Kisa ovat yhdistäneet lentopallon kilpatoimintansa. Alkuvuodesta perustetun lentopallon erikoisseuran nimi on Lempo-Volley. Yhdistysrekisteriin seura on rekisteröity 4.2.2019 nimellä Lempo-Volley Lempäälä ry.

Tähän saakka lentopallon poikajuniorit ovat Lempäälässä pelanneet Jyryssä ja tytöt LeKissä. Jyryssä joukkueita on tänä vuonna F-pojista B-poikiin, ja seuran miehet pelaavat kakkossarjaa. LeKissä joukkueita on pienimpien pallokoulusta A-tyttöihin ja naisten kuntosarjajoukkueisiin saakka.

LeKillä on myös miesten joukkue, jonka kausi 1-sarjassa päättyi viime viikolla puolivälieriin.

Sekä Jyryssä että LeKissä on tällä hetkellä myös akaalaisia pelaajia tyttö- ja poikajoukkueista kummankin seuran edustusjoukkueisiin saakka. Virtausta on aina ollut myös toiseen suuntaan, sillä A-Volleyssa ja Akaa-Volleyssa on pelannut vuosien saatossa paljon lempääläläisiä urheilijoita.

Lempäälän-Vesilahden Sanomien mukaan lempääläläisen lentopallomaailman uudistuksista tiedotetaan laajasti toukokuussa.