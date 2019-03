Oletko myymässä tai vaihtamassa autoa? Nyt se on helppoa.

Omax hoitaa kaupat ja saat autostasi parhaan mahdollisen tuoton

Useimmilla autoilijoilla on auton myynti tai vaihto mielessä. Myyntiin liittyvä vaivannäkö ja epätietoisuus hinnoista voivat kuitenkin jarruttaa kaupoille lähtöä. Realparkin alueella Lempäälässä toimiva Omax tarjoaa tähän helpon ratkaisun.

– Tarjoamme luotettavan ja vaivattoman tavan myydä auto pois ja saada siitä paras mahdollinen tuotto. Meidän palvelumallimme on tehokas ja alhaisen kulurakenteen vuoksi ylivoimainen, kertoo konseptin kehittänyt Arttu Ahonen.

Palvelu on vaihtoehto perinteisille autoliikkeille, joiden hyvityshinnat eivät autoilijaa juuri riemastuta. Autoa voi toki kaupata itsekin, mutta se on hankalaa eikä moni uskalla ottaa riskiä ja ostaa yksityiseltä, koska kaupalla ei ole kuluttajasuojaa.

Omax-palvelumallissa auton myyntiin laittaminen käy helposti. Ajanvarauksen auton myyntiin asettamiseen voi tehdä soittamalla tai laittamalla sähköpostia myynti@omax.fi.

Myyntiin tulevan auton hinta katsotaan markkinoiden pohjalta kohdilleen ja tehdään toimeksiantosopimus. Tässä vaiheessa on selvillä asiakkaan osuus autokaupasta.

– Sama yhteydessä selvitetään auton perustiedot ja historia. Sen jälkeen auto pestään, tarkastetaan. Sitten autosta otetaan laadukkaat kuvat ja laaditaan ilmoitukset eri medioihin, kertoo operatiivinen johtaja Nette Ahola.

Asiakas saa päättää, jättääkö auton liikkeeseen vai pitääkö sen ajossa.

– Kun autoa sitten kysytään, sovitaan aika, milloin auto on nähtävillä ja koeajettavissa.

Myynnissä olevat autot löytyvät helposti omax.fi -sivustolta ja nettiautosta. Kun listalta löytyy kiinnostava auto, otetaan yhteys liikkeeseen.

– Mikäli asiakkaalla on tarjota vaihdossa auto, teemme hänelle hyvitystarjouksen. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme edullista autorahoitusta, kertoo myyjä Santtu Ahonen.

Kaikki myynnissä olevat autot on koeajettu ja kuntotarkastettu sekä tarpeen mukaan korjattu.

Omaxin myymillä autoilla on myyntihetkestä lähtien kuuden kuukauden kuluttajasuoja.

Lisäksi liike tarjoaa osaan vaihtoautoihin kuukauden OMAX-OsaTurvaa veloituksetta. Auton ostaja voi hankkia myös edullisen Omax-LaajaTurvan, joka kattaa laajasti mahdollisesti ilmenevien vikojen korjauksen.

Omax-konseptin kehittäjä Arttu Ahonen toivoo, että autonomistajat ottaisivat mallin laajasti omakseen.

– Monessa pihassa makaa auto pienellä käytöllä samalla kun verot ja vakuutukset juoksevat ja auton arvo alenee. Kun laitetaan se auto myyntiin, myyjä saa rahaa ja ostaja haluamansa auton. Se on win-win-tilanne. Samalla pannaan vauhtia kansantalouden rattaisiin.

OMAX

Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä, p. 010 504 8800

www.omax.fi

Autoliikkeen aukiolo ma-pe 10.00-18.00, la 9.00-15.00

Puhelinpäivystys ma-pe 9.00-18.00