Electric Car Service huoltaa ja korjaa niin sähköautot, hybridit kuin perinteiset dieselit ja bensa-autot.

Lempäälän Realparkin alueelta löytyy autohuolto, jota voi hyvällä syyllä kutsua alan osaamiskeskittymäksi.

– Olemme erikoistuneet sähkö- ja hybridiautoihin, mitä varten meillä on erilliset tilat ja koulutettu, ammattitaitoinen henkilökunta, kertoo toimitusjohtaja Sirkku Besic.

Sähköautoja tai hybridejä voivat huoltaa vain koulutetut asentajat. Sähköautoa huollettaessa paikalla pitää aina olla vähintään kaksi henkeä, mikä osaltaan kertoo työn vaativuudesta ja vaaroista.

– Elektroniikkaa löytyy runsaasti myös muista autoista. Ongelmien ratkaisu vaatii ammattitaitoa ja kokemusta, sanoo työnjohtaja Dmitri Horev.

Tänä päivänä voi kännykkäsovelluksella lukea auton vikakoodin, mutta koodi saattaa tosiasiassa antaa vain viitteen siitä, missä todellinen vika on.

– Oikean vian löytäminen ja korjaaminen on meidän osaamistamme. Meille on tuotu korjattavaksi autoja, joiden vikoja ei ole pystytty muualla paikantamaan ja ratkaisemaan, kertoo Sergei Kompaneitsev.

Elektroniikan lisääntymisen vuoksi nykyautoissa esimerkiksi öljyn- tai akunvaihto voi vaatia sähköisen kuittauksen autotehtaalta. Tätä varten huollossa pitää olla lisenssit, ohjelmat ja laitteet.

– Meillä on voidaankin huoltaa kaikki merkit ja se on meidän valttimme. Autoilijan ei enää tarvitse ajaa hintavaan merkkihuoltoon, Besic sanoo.

Liike hoitaa kattavasti myös kaikki autojen korjaukset, ja lisäksi tarjolla on katsastuspalvelu.

Electric Car Servicen henkilökunnalle hyvä asiakaspalvelu on kaiken keskiössä.

– Teemme tätä työtä sydämellä asiakkaan parhaaksi. Meille tärkeää on hyvä maine, mikä kantaa eteenpäin, Sirkku Besic sanoo.

Electric Car Service

Realparkinkatu 12, Lempäälä, puh. 040 647 1445

Aukioloajat 7.30-16.00