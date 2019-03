Etelä-Pirkanmaan suurin nuohousliike palvelee ammattitaidolla

Pelastuslain muutos on vapauttanut nuohouspalveluiden kilpailun 1.3.2019 Pirkanmaalla. Nyt omakotitalojen ja kesämökkien omistajilla on vapaus valita nuohoojansa. Nuohousliike Järvinen tarjoaa jatkossakin

luotettavia nuohouspalveluita Akaassa, Lempäälässä, Urjalassa sekä myös muilla lähialueilla.

Lisäksi yritys tarjoaa korkealaatuista ilmastoinnin puhdistus-, tarkastus- sekä mittaus- ja säätöpalvelua. Koska ihminen viettää suuren osan elämästään sisällä, on sisäilman laadulla suuri merkitys terveyteen ja hyvinvointiin.

Tuttu Omanuohooja tuntee talonsa

Yrityksen toimitusjohtaja Kalle Järvinen uskoo asiakaspalvelun korostuvan entisestään kilpailun vapautumisen myötä. Hän on iloinen huolellista työtä tekevästä henkilöstöstään ja kertoo heidän määrittelevän palvelun tason korkealle.

– Nuohoojamme tunnetaan luotettavuudesta ja he tekevät työnsä tarkasti. Kentältä tulee paljon kehuja ja saamme asiakkailta hyvää palautetta palvelusta, Järvinen kertoo.

Koko henkilöstö on suorittanut työssä vaadittavat ammattitutkinnot ja firmassa luetaan alan uusimmat lehdet ja infot tarkasti.

Yritys on palkittu Pirkanmaan alueella vuoden oppisopimuskouluttajana ja Kalle Järvinen on ollut mukana nuohousalan keskusliiton hallituksessa vuodesta 2011 asti. Merkkinä laadukkaasta ja luotettavasta palvelusta firmalle on myönnetty OMAnuohooja-tunnus.

Turvallisuus nuohoustyön keskiössä

Nuohousliikkeen palveluihin kuuluvat tulisijojen- ja savuhormien lakisääteinen nuohous, tarkastus- sekä huoltotyöt.

– Tarkastustyö on tärkeää ja sitä tehdään nuohouksen yhteydessä samaan hintaan. Jos tarkastuksessa tulee ilmi jotain, niin asioita tilanteen korjaamiseksi myös ryhdytään tekemään yhdessä asiakkaan kanssa, Järvinen kertoo.

Käynnin yhteydessä nuohooja antaa mielellään asiakkaalle neuvoja puhtaan palamisen sekä henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Paloturvallisuus on koko työn keskiössä.

Vuosinuohouskierto käytäntö jatkuu

Nuohoojamme kiertävät edelleen tuttuja paikkoja samalla tavalla kuin ennenkin ja jakavat automaattisesti määrävälein ennakkoilmoituksen nuohouksesta kiinteistön postilaatikkoon. Säännöllinen nuohous kannattaa, nuohotussa tulisijassa polttoaine palaa puhtaammin, paremmin ja luovuttaa huomattavasti enemmän lämpöä, kuin nuohoamattomassa tulisijassa ja savuhormissa.

Lain mukaan vakituisten asuinrakennusten tulisijat on nuohottava kerran vuodessa ja kesämökit kolmen vuoden välein.

Järvinen Yhtiöt Oy

Puh. 0400 710 742

www.nuohousliikejarvinen.fi

nuohous@nuohousliikejarvinen.fi