Näin tulevien vaalien alla on hyvä muistaa myös meitä, jotka emme voi äänestää tulevaisuudestamme. On tärkeää äänestää ihmisiä, jotka ymmärtävät ilmastonmuutoksen vakavuuden ja haluavat tehdä asialle jotain, koska meidän sukupolvemme tulee olemaan se, joka joutuu kärsimään, jos päättäjiä ei kiinnosta huolehtia maapallostamme.

Meillä lapsilla ja nuorilla ei ole paljoa mahdollisuuksia vaikuttaa maamme ilmastopolitiikkaan, vaikka se onkin äärimmäisen tärkeää meille. Vaikka meillä lapsilla ei olekaan hirveästi tapoja vaikuttaa ilmastonmuutokseen, olemme päättäneet kertoa tässä kolumnissa muutamia keinoja vaikuttaa omalla toiminnallaan ilmastonmuutoksen nopeuteen.

Mielestämme on tärkeää kierrättää, sillä tavaroiden ostaminen uutena kaupasta kuormittaa ympäristöä, ja kierrätettävä materiaali menee varmasti tarpeeseen. Akaassa kierrätyspisteitä on kymmeniä, joten varmasti sinunkin kotisi läheltä löytyy sellainen.

Kierrätystä ovat myös kirpputorit, joista voi löytää laadukkaita esineitä ja vaatteita edullisella hinnalla. Kirpputoreja on Akaassa monia, kuten Kirpputori Parkki, joka löytyy Viialan keskustasta tai Kirpputori Amanda, joka löytyy Toijalasta. Voit myös ostaa vaatteita monilta hyväntekeväisyysyhdistyksiltä, kuten Punaiselta Ristiltä, joiden tavaranmyyntipaikkoja ovat Kontti-tavaratalot. Näin saat samalla säästettyä luontoa, ja rahasi menevät hyväntekeväisyyteen.

Toinen tapa vaikuttaa ilmastonmuutokseen on ruokavalio. Emme välttämättä kehota teitä alkamaan kasvissyöjiksi, mutta haluamme muistuttaa Suomen ruokahävikin suuruudesta. Saa Syödä -nimisen nettisivun mukaan Suomessa syntyy ruokahävikkiä vuosittain 120–160 miljoonaa kiloa. Tämä on hirvittävä luku Suomen väestön määrän verrattaessa. Siksi kehotamme teitä ostamaan ruokaa vain sen verran, kuin syötte. Eikä se päivän vanha maito tapa sinua, vaikka sen joisitkin. Myös ostamalla suomalaisia tuotteita voit vaikuttaa ilmastonmuutokseen, sillä suomalaiset tuotteet on valmistettu reilusti eikä niitä tarvitse kuljettaa ulkomailta pitkää, ympäristöä kuormittavaa matkaa.

Ilmastoa kuormittavat suurelta osalta fossiiliset polttoaineet, joita vielä tänä päivänä käyttävät esimerkiksi lentokoneet ja suuri osa autoista. Tämän takia me suosittelemme käyttämään julkisia kulkuneuvoja, joita Akaassa ovat bussit ja junat. Akaasta löytyy 2 juna-asemaa.

Julkisilla kulkuneuvoilla kannattaa kulkea, sillä kun yhdellä kyydityksellä saadaan paljon ihmisiä kulkemaan, on ilmastokuormitus pienempi, sillä kaikkien ei tarvitse kulkea omalla autollaan vaan voidaan kaikki kulkea esimerkiksi junalla. Myös kävellen tai vaikka pyöräillen kulkeminen on edullista niin ympäristön kuin talouden kannalta. Myös harrastuksiin kuljettaessa on hyvä sopia kimppakyytejä, jolloin päästään myös harrastuksiin kulkemaan pienemmillä päästöillä.

Näillä keinoilla pystyt myös itse vaikuttamaan ympäristönmuutokseen ja täten myös meidän lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Ilmastonmuutos on vakava ja tärkeä asia, ja me nuoret haluamme myös vaikuttaa siihen.

Kaisa Häikiö ja Inkeri Häikiö

Kirjoittajat ovat koululaisia

Forum Akaa on Akaan Seudun kolumnisarja, jossa akaalaiset kirjoittajat tarkastelevat ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa.