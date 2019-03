Pirkanmaalla halutaan kehittää hoitotarvikepalvelua paremmin asiakkaiden tarvetta vastaavaksi. Otakantaa-palvelussa on avattu kysely, jossa pirkanmaalaiset voivat kertoa kokemuksiaan oman kuntansa hoitotarvikepalvelusta. Samalla he voivat ehdottaa, miten sitä voisi muuttaa sujuvammaksi.

Kysely löytyy alla olevasta linkistä, ja se on avoinna 14.4. asti.

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/337/

Tuhannet tarvitsevat hoitotarvikkeita

Pirkanmaalla on tuhansia ihmisiä, jotka tarvitsevat erilaisia hoitotarvikkeita pitkäaikaisen sairautensa kotihoidossa. Hoitotarvikkeita käyttävät esimerkiksi diabeetikot, uniapneaa sairastavat, kotidialyysihoidossa olevat sekä ne, joille on tehty avanne tai joilla on virtsa- tai ulosteinkontinenssi.

Lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen voi myöntää pitkäaikaisen sairauden kotihoitoon erilaisia hoitotarvikkeita. Ehtona on, että asiakas tarvitsee niitä pitkään, vähintään kolmen kuukauden ajan. Hoitosuunnitelman mukaiset tarvikkeet voi noutaa oman kotikunnan hoitotarvikejakelusta.

Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat kaikissa kunnissa asiakkaille maksuttomia. Sen sijaan esimerkiksi hoitotarvikejakelun aukioloaikojen pituus, tarvikkeiden tilaamistavat ja tarvikevalikoima vaihtelevat kunnittain.

Hoitotarvikepalvelukyselyn toteuttaa Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu. Hoitotarvikepalvelun uudistamista on tavoitteena jatkaa huolimatta siitä, ettei kansallinen maakunta- ja sote-uudistus toteudu.