Jumala on ajankohtainen eilen, tänään ja huomenna

Pieni lapsi oli kovasti pohtinut asioita. Niin paljon, että asiat piti kysyä ääneen. Tällä kertaa asiaan piti saada papin vastaus. Lapsi kertoi rohkeasti pohdintansa: ”Miksi aina puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta? Nehän on ihan vanhoja juttuja, ne asiat ovat tapahtuneet kauan sitten.”

Pappi tätä ihmetteli: ”Mitä sinä tarkoitat?” Lapsi vastasi: ”Minä haluaisin puhua sellaisista asioita, jotka liittyvät minun elämääni ja tapahtuvat tänään.”

Meidän aikuisten onni on, että maailmassa on lapsia! He miettivät ja tekevät oivalluksia, johon aikuinen ei aina oikein pysty. Lapsi hahmottaa maailmaa omalla mutkattomalla tavallaan ja kysyy ääneen, jos jokin asia mietityttää. Silloin aikuisen on tärkeä kuulla mitä lapsi sanoo ja myös vastata lapsen kysymykseen.

Nyt minun tehtäväni oli aikuisena vastata siihen, miksi puhutaan niin vanhoista asioita kuin Jumalasta ja Jeesuksesta.

Totta se on, Jumalasta on puhuttu monta tuhatta vuotta ja Jeesuksestakin jo yli 2000 vuotta. Onhan se pitkä aika ihan kenen tahansa näkökulmasta. Mutta sehän tässä asiassa onkin parasta. Meidän kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki on ollut olemassa kauan sitten. Ja kolmiyhteinen Jumala on olemassa tänäänkin. Asia on niin iso, että se kantaa tänäkin päivänä.

Jumala tietää, mitä me ihmiset teemme tänä päivänä. Hän tietää ilot, huolet, naurut, rakastumiset ja pettymykset. Aikoinaan Jeesus tiesi lampaiden paimennuksesta ja sinapinsiemenen kasvamisesta. Jos hän tänä päivänä eläisi, niin tietoa löytyisi varmasti myös auton renkaidenvaihdosta ja sosiaalisesta mediasta.

On myös niitä kestoaiheita, jotka kantavat aina. Lähimmäisen rakkaus, toisen ihmisen arvostus ja luomakunnan rakastaminen. On tärkeä muistaa, mitä Jeesus teki maanpäällä eläessään. Vielä tärkeämpää on kuitenkin muistaa, että Jeesus ei ollut olemassa vain silloin, vaan myös tänä päivänä. Niin kuin Viialan kirkon alttaritaulussa on kuvattu, ”Kristus Viialan katukuvassa”. Onneksi Jeesus Kristus on muuallakin, ihan koko maailmassa.

Mutta todella tärkeää on se, että Jumalasta puhutaan tämän ajan ihmiselle ymmärrettäväsi. Jeesus käytti maan päällä eläessään vertauksia, jotka sinä aikana elävät ihmiset ymmärsivät. Minun tehtäväni pappina on kertoa Jeesuksesta tämän päivän kyselevälle lapselle ja ihmettelevälle aikuiselle niin, että se osuu hänen elämäänsä. Myös jokainen kristitty saa näin tehdä. Meidät kristityt on kutsuttu kertomaan ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta.

Jumala on rakastanut ihmisiä todella kauan sitten. Jumala on rakastanut ihmisiä sata vuotta sitten. Jumala rakastaa ihmisiä tänään. Ja Jumala rakastaa ihmisiä huomenna. Se on vastaus pienen lapsen kysymykseen. Jeesuksesta Kristuksesta puhutaan tänä päivänä, koska hän elää tässäkin ajassa, samoin kun on elänyt meidän esivanhempiemme aikana.

Kirjeessä heprealaisille sanotaan ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.” Siihen meidän on hyvä luottaa joka ainoa päivä. Tämä liittyy meidän jokaisen elämään.

Kaisa Karema

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan seurakuntapastori