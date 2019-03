Ensi sunnuntaina 17.3. vietetään Viialan kirkolla taas Entisten nuorten Majataloiltaa kello 17. Musiikkivieraana on tällä kertaa laulaja-lauluntekijä Mirja Lassila.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan pastori Lassila on tehnyt musiikkia nuoruudesta asti. Häneltä on ilmestynyt viisi albumia, joista viimeisin ”Minulla on sinut” ilmestyi viime syksynä. Lassilan herkät laulelmat syntyvät eletystä elämästä. Lassila kertoo laulujensa kuvaavan kristityn vaellusta.

– Laulut kutsuvat tulemaan Jumalaa lähelle. Niissä on rukousta ja yhteistä kiitosta, toteaa Lassila.

Lassila esiintyy mielellään entisen työtoverinsa Heikki Kärhän kanssa. Kärhä on säveltänyt yhden kappaleen tuoreimmalle albumille ja on nyt mukana Viialan kirkolla myös puhujana.

Kärhä on entinen Suomen Raamattuopiston nuorisosihteeri sekä pitkäaikainen Pro Fide -yhtyeen laulusolisti. Kärhä pohtii rukouksen voimaa ja sen mahdollisuuksia pienen ihmisen arjessa. Illan teema on Taivas kuulee ja auttaa.

Majataloilta kutsuu kaikenikäisiä ihmisiä laulamaan ja kohtaamaan. Yhteislauluista vastaa Majatalon oma houseband. Lapsille on pyhäkoulu ja sen yhteydessä yli 2-vuotiaille lastenhoito. Väliajalla on tarjolla kahvia, teetä ja suolapalaa. Majataloiltaan on ilmainen pääsy.

Juha Heinonen