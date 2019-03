Akaan Seudun Osuuspankin osuuskunnan kokous ja Urjalan sekä Valkeakosken osuuspankkien edustajiston kokoukset päättivät torstaina 7.3. pankkien yhdistyvän Etelä-Pirkanmaan Osuuspankiksi. Uusi pankki aloittaa toimintansa 1.9.2019.

Kaikki kolme pankkia kertovat olevansa vakavaraisia ja kasvavia. Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat kuitenkin pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän.

– OP Etelä-Pirkanmaan kilpailukykyä parantaa hallinnollisten tehtävien keskittäminen. Näin asiakaspalveluun vapautuu aikaa, ja sen laatuun voidaan panostaa entistä enemmän, OP Urjalan toimitusjohtaja Jouni Tammelin toteaa.

Paikallisuus ja konttorit säilyvät

OP Akaan, OP Urjalan ja OP Valkeakosken omistaja-asiakkaat siirtyvät uuden pankin omistaja-asiakkaiksi, ja asiakassuhteet jatkuvat entisellään. Tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi.

– Uusi pankki toimii koko Etelä-Pirkanmaan alueella, ja nykyiset konttorit jatkavat toimintaansa. Myös henkilökunta siirtyy OP Etelä-Pirkanmaan palvelukseen, joten tutut toimihenkilöt palvelevat jatkossakin asiakkaitamme, kertoo uuden pankin varatoimitusjohtaja, akaalainen Tuomo Smått.

– Ryhdymme kevään aikana rakentamaan uuden pankin organisaatiota, ja on tärkeää pohtia, kuinka voimme kehittää kaikkien kolmen konttorin toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Uuden pankin toimitusjohtajaksi valittu OP Valkeakosken toimitusjohtaja Juha Luomala on sitä mieltä, että yhdistyminen on ehdottomasti hyvä juttu.

– OP Etelä-Pirkanmaalla tulee olemaan suuri merkitys koko seutukunnan elinvoimaisuudelle. Jatkossa voimme esimerkiksi rahoittaa entistä isompia yrityshankkeita. Pankkien yhdistyminen onkin vahvasti arvojemme eli ihmisläheisyyden, vastuullisuuden ja yhdessä tekemisen mukaista.

Luomalan mukaan omistaja-asiakkaita ja hallintoa kuultiin fuusioprosessin myötä laajasti, ja hankkeesta saatu palaute oli pääosin hyvin myönteistä.

– Huomasimme, ettei asiakkaitamme kiinnosta, missä pankki on kirjoilla tai missä sen pääkonttori sijaitsee. Heille on tärkeintä, että palvelut toimivat, konttori on lähellä ja hinnat ovat kilpailukykyisiä. Uskon asiakkaidemme seuraavan tarkalla silmällä uuden pankin ensiaskeleita, Luomala sanoo.

Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki työllistää lähes 40 työntekijää, ja sillä on yli 31 000 asiakasta ja lähes 17 000 omistaja-asiakasta.

Pankin omien varojen määrä on lähes 100 miljoonaa euroa ja ansaintatase on noin 1,1 miljardia euroa. Vakavaraisuus on yli 60 prosenttia, kun lakisääteinen alaraja on kahdeksan prosenttia.