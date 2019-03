Kirjat kotiin -palvelu kerää kirjakassin valmiiksi asiakkaalle

Kirjat kotiin -palvelu on akaalaisille tarkoitettu ilmainen kirjaston palvelu, jonka avulla on mahdollisuus saada aineistoa kotiin, jos ei sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi voi itse asioida kirjastossa. Käytössä on koko kirjaston valikoima.

Kirjat kotiin -palvelun kehittäminen on ollut osa Etelä-Pirkanmaan kirjastojen yhteistä hanketta Kirjastot yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa Etelä-Pirkanmaalla. Hankkeessa mukana olleissa Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella palvelua on jo aikaisemminkin toteutettu, Pälkäneellä Kirjat kotiin -palvelua juuri aloitetaan. Hankkeessa on ollut mahdollista jakaa kokemuksia, kehittää toimintaa ja mainontaa.

Kirjat kotiin -palvelu on yksilöllistä asiakaspalvelua. Ennen asiakkuutta palvelusta keskustellaan henkilökohtaisesti, käydään läpi asiakkaan toiveita ja palvelun aloittamisesta tehdään sopimus. Kirjaston henkilökunta valitsee aineiston keskustelun pohjalta tai asiakas voi itse esittää toivomuksia ja valita aineistoa. Palvelun voi aloittaa myös omainen tai muu yhteyshenkilö. Omaishoitajatkin kuuluvat palvelun piiriin.

Tällä hetkellä Akaan kirjasto ei pysty järjestämään aineiston kotiinkuljetusta. Kirjaston henkilökunta kerää kirjakassin valmiiksi, jotta asiakkaan yhteyshenkilö voi noutaa sen asiakaspalvelusta.

Lisätietoja palvelusta saa Akaan pääkirjastosta (kirjasto@akaa.fi, puh. 040 335 3600) tai Viialan kirjastosta Vilkusta (viialankirjasto@akaa.fi, puh. 040 335 3620).