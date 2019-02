Nyt etsitään Akaasta yritysten, kaupungin tai yhdistysten ideoita lähetettäväksi kansalliseen Tuottava Idea -kilpailuun. Tiedätkö jonkin paikallisen tuotteeseen, palveluun tai tuotantomenetelmään liittyvän uudehkon idean, jonka voisimme lähettää kilpailemaan Times Squaren valotaulunäkyvyydestä?

Tuottava Idea on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä kilpailu, jonka tavoitteena on edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Lisäksi halutaan nostaa yrittämisen yleistä arvostusta ja korostaa uusien ideoiden ja riskinoton merkitystä kansantalouden kasvun ja maamme hyvinvoinnin lisäämiselle.

Kilpailukategorioita on kolme: yrityssarja, yhteiskuntasarja ja start up -sarja. Idea saa olla enintään kolme vuotta vanha ja sen tulee olla jo tuottavassa käytössä. Start up -sarjassa myös tuotteistamisvaiheessa olevat ideat hyväksytään.

Tuottava Idea -kilpailu järjestetään valtakunnallisena kilpailuna. Akaan ehdokkaat pääsevät ensin Länsi-Suomen aluekilpailuun, josta valitaan finalistit kansalliseen kilpailuun. Kansallisten sarjojen voittajat pääsevät soittamaan Nasdaq OMX Helsinki -pörssin avauskelloa ja kertomaan omasta tuottavasta ideasta medialle. Lisäksi voittajat saavat yrityksensä logon näkyviin New Yorkin Times Squaren valotaululle.

Ilmiannot ideoista ja niiden omistajista tehdään Akaan Nuorkauppakamarille. Nuorkauppakamari kontaktoi yrityksen, kaupungin tai yhdistyksen edustajan ja kysyy lupaa ilmiantaa idea kansalliseen kilpailuun. Ilmiannot voi tehdä viimeistään 10.3. sähköpostilla osoitteeseen: sanna-leena.linna@jciakaa.fi.

Tietoboxi:

TUOTTAVA IDEA

Vuodesta 1977 lähtien

3 sarjaa: yritys, yhteiskunta ja start up

Palkinto: 60 000 €:n edestä näkyvyyttä

www.tuottavaidea.fi