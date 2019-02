Entisten nuorten Majataloillat jatkuvat sunnuntaina 17.2. Akaassa Viialan kirkolla kello 17. Illan musiikkivieraina ovat Peter ja Laura Joukainen Lempäälästä.

Peter Joukainen tunnetaan ansiokkaana muusikkona, laulajana ja lauluntekijänä. Viime aikoina hän on esiintynyt vaimonsa Lauran kanssa. Joukaisten musiikissa on vahvasti läsnä ylistys ja kiitos.

Puhujavieraaksi saapuu Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Lehikoinen tunnetaan rohkeista tempauksistaan, jotka tuovat kirkon sanomaa ihmisten tavalliseen arkeen. Lehikoinen on myös arvostettu keskustelija.

Majatalossa Lehikoinen pohtii ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa Jumalan armoon. Illan teema on Taivaan Isän pellolla tasapalkka.

Majataloilta kutsuu kaikenikäisiä ihmisiä kohtaamaan ja vaikka laulamaan yhdessä Majatalon oman housebandin kanssa. Lapsille on järjestetty pyhäkoulu ja nuorille Backstage club. Tarjolla on kahvia ja suolapalaa. Majataloiltaan on ilmainen pääsy.