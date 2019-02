Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että pitkän EU-uran tehnyt Timo Pesonen on nimitetty EU:n sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston pääjohtajaksi.

Kyseessä on yksi merkittävimmistä viroista, johon suomalainen on EU:ssa nimitetty. Osaston hierarkiassa pääjohtaja on heti komissaarin jälkeen.

Nykyään Timo Pesonen toimii viestinnän pääosaston pääjohtajana. Hän on ollut virassa vuodesta 2015. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Olli Rehnin kabinettipäällikkönä vuosina 2010–2014 ja vuosina 2004–2009, kun Rehn toimi komissaarina.

Pesonen on toiminut myös komission Suomen edustuston vt. päällikkönä Helsingissä, komissaari Erkki Liikasen tiedottajana ja pääministeri Paavo Lipposen erityisneuvonantajana EU-asioissa.

Toijalasta jäi mukavat muistot

Timo Pesosen perhe asui Toijalassa vuosina 1971–1972. Kouvolassa syntynyt Timo oli tuolloin 6–7-vuotias. Isä Risto Pesonen työskenteli Toijalan kauppalalla maanmittausteknikkona, ja äiti oli kotona hoitamassa Timoa ja hänen pikkusiskoaan.

Toijalasta jäi Pesoselle mukavia muistoja kuten turvallinen lapsuus ja hyvä kasvuympäristö.

– Innostuin pelaamaan jalkapalloa Toijalan Pallossa, ja opin myös luistelemaan Pappilan koulun kentällä, Pesonen kertoi, kun Akaan Seutu haastatteli häntä Brysselissä vuonna 2016.

