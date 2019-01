Topan kasvatti Juho Pirttijoki teki kaksivuotisen sopimuksen Kuopion Palloseuraan

Veikkausliigassa pelaava Kuopion Palloseura vahvistaa joukkuettaan hankkimalla A-maajoukkuepuolustaja Juho Pirttijoen, 22, Ruotsin Allsvenskan-seura GIF Sundsvallista. Nuoren suomalaistopparin pelaajasopimus Kuopion Palloseuran kanssa on kaksivuotinen.

Pirttijoki on Toijalan Pallo -49:n kasvatti, jonka tie vei Ruotsiin valkeakoskelaisen FC Hakan ja helsinkiläisen HIFK:n kautta

Kuopio on tuttu paikka Pirttijoelle, sillä hän saapui seuraan lainalle heinäkuussa 2018 esiintyen keltamustan riveissä kymmenessä Veikkausliigaottelussa ja kahdessa euro-ottelussa. Kupsin tiedotteen mukaan Pirttijoki oli tärkeä osa loppukauden voittokulkua, joka nosti kuopiolaisjoukkueen aina pronssimitaleille asti. Myös Pirttijoki iloitsee sopimuksestaan.

– On upeata päästä täysillä joukkueen mukaan heti alusta asti. Kroppani on paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin. Kuopion Palloseuran pelaajisto, valmennus ja taustat ovat huippuluokkaa ja odotan innolla työntekoa joukkueen kanssa. Jatketaan siitä heti kauden alusta mihin syksyllä jäätiin. Ainoa ja oikea lopputulos on Veikkausliigan mestaruus.

”Johtaja, joka dominoi ilmatilaa”

Juho Pirttijoki teki oman A-maajoukkuedebyyttinsä kaudella 2018. Nuorukainen kuului myös Huuhkaja-luotsi Markku Kanervan nimeämään viimeisimpään A-maajoukkuemiehistöön.

Pirttijoki debytoi Veikkausliigassa kaudella 2016 Jani Honkavaaran alaisuudessa HIFK:n paidassa. Seuraavat kaksi kautta hän vietti Ruotsin pääsarjajoukkue GIF Sundsvallissa.

Kuopion Palloseuran päävalmentaja Honkavaara on erittäin tyytyväinen saadessaan hänelle tutun pelimiehen kuopiolaisjoukkueen riveihin.

– Olen todella iloinen tästä sopimuksesta, koska se oli kovan työn takana. ”Pirtin” tulon myötä käänsimme kurssimme, kun saimme puolustuspelaamiseen vakautta. Hän on vahva ja ulottuva puolustaja, joka dominoi ilmatilaa. Hänellä on myös johtajan ominaisuuksia, mikä auttaa puolustuspelin organisoinnissa. Odotan häneltä erityisesti tehoja myös hyökkäyspään erikoistilanteissa, päävalmentaja luettelee suojattinsa vahvuuksia.

Pirttijoki liittyy joukkueen harjoitusvahvuuteen huomenna keskiviikkona ja on valmennusjohdon käytettävissä tulevana lauantaina pelattavassa Suomen Cupin ottelussa Vaasan Palloseuraa vastaan.