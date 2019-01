Lunta tulvillaan on raikas talvisää

On se niin ihanaa, kun Suomessa on neljä toisistaan poikkeavaa vuodenaikaa. Meillä on kevään vaalea vihreys, kesän lämpö, syksyn värikylläisyys ja talven valkeus. Suomalainen luonto pääsee oikeuksiinsa aivan kuin elävä taulu. Itse olen aina erityisesti rakastanut talvea.

Talvella päivä pitenee vauhdilla ja valkoinen lumi heijastaa valoa niin, että sinistä hämäryyttä riittää vielä auringonlaskun jälkeenkin. Kuutamoisena talvi-iltana ei taskulamppua tarvita, vaikka katuvaloja ei joka paikassa olisikaan. Tähtitaivas näyttää parhaat puolensa, ja revontulia näkee silloin tällöin täällä etelässäkin.

Tätä kirjoittaessa aurinko paistaa siniseltä taivaalta ja puiden yllä on kaunis valkoinen lumipeitto. Pakkanen paukkuu ja aurinko häikäisee. Pihassa on kolalla työnnettyjä lumikasoja, joista pari vuotta sitten lähes lumettomana talvena vain unelmoitiin. Tänä vuonna on onneksi saanut kuntoa ylläpidettyä lumikolan varressakin. Hiihtokaudestakin näyttää tulevan kohtuullisen pitkä, ja pulkkamäkien tienoilta kuuluu iloinen kiljunta.

Talvinen ruokakin on lämmittävää, herkullista ja edullista. Hernekeiton hauduttaminen liedellä lämmittää koko keittiötä. Perheemme koostuu lihansyöjistä, joten silloin tällöin höystän hernekeiton savusorkilla, jotka antavat keittoon lihan lisäksi messevän arominsa. Lämmin pannukakku hillolla höystettynä maistuu mitä parhaimmalta talvi-illan tunnelmassa.

Luminen talvi on teettänyt töitä teiden ja pihojen auraajille. He ovat lumisateella aloittaneet työnsä aamuyöstä ja tehneet pitkää päivää. Heidän olemassaolonsa on huomattu myös siitä, että juuri se oma kotikatu ei ole ollut aurauslistan kärjessä, eivätkä aurat ole liikkuneet kaikilla kadunpätkillä juurikaan heti kun lunta on satanut. Lunta kun on saattanut lunta kinostua reilusti suhteellisen pienessäkin ajassa. Joka kerta kuitenkin on kohtuullisessa ajassa pikkukadutkin aurattu.

Meillä Akaassa talviset tiet ovat paremmassa kunnossa kuin monessa suuremmassa kaupungissa. Täällä ei kulu päiväkausia siihen, että pienemmätkin kadut on aurattu ja että jalkakäytävilläkin pääsee kulkemaan ilman polveen ylettyvää, tieltä jalkakäytävälle aurattua lumivallia. Isot ja lämpöiset kiitokset teille kaikille teiden kunnossapitäjille!

Meillä on myös hyvät luistelujäät eri puolilla kaupunkia. Jo heti ensimmäisten kylmien pakkasien tultua Facebookissa ilmoitetaan, että nyt alkaa jäädyttäminen ja siitä se kausi alkaa. Jäät ovat koko luistelukauden ajan loistavassa kunnossa.

Myös hiihtolatujen kunnossapito alkaa heti kun lunta on riittävästi. Latuja ajavat sekä kunnan työntekijät että vapaaehtoiset. Akaassa riittääkin latukilometrejä ihan mukavasti. Lämmin kiitos myös teille, jotka luistelun ja hiihdon teette meille akaalaisille mahdolliseksi.

Nauttikaamme lumesta nyt kun olemme sitä jälleen saaneet! Ensi vuodestahan emme tiedä, tarvitaanko silloin lumikolia lainkaan – toivottavasti tarvitaan.

Eija Kariluoma

Kirjoittaja on entinen kunnan ja nykyinen valtion virkanainen

Forum Akaa on Akaan Seudun kolumnisarja, jossa akaalaiset kirjoittajat tarkastelevat ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa.