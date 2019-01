Lauantaina helmikuun 1. päivänä

Yleisöltä.

Lausumme täten sydämellisimmät kiitoksemme Toijalan Tapettitehdas-yhtiölle siitä 5000 markan lahjasta, jonka mainittu yhtiö tammik. 21 p:nä 1919 jätti Toijalan kansakoululle käytettäväksi, 2000 markkaa heti ja 3000 markkaa liitettäväksi yhtiön aiemmin samaa tarkoitusta varten lahjoittamaan rahastoon, varattomien koululaisten ravitsemiseen. Johtokunta

Uutisia.

Toijalan Poikain Viron matkalta kirjoitetaan meille: Se oli Pyhän Henrikin päivänä, jolloin lähti eversti Kalm esikuntineen ja miehistönsä kera Helsingin satamasta veljeskansamme virolaisten avuksi. Laulun ja eläkööhuutojen kaikuessa erkani laivamme armaan Suomen rannoilta. Hauskasti kului matka Helsingistä Tallinnaan.

Laivalla syntyi suuri ilo, kun huomattiin, että vastoin kieltoa oli päässyt laivaan pari neitoakin pukeutuneena sotilaiksi. Pian pojat huomasivat neitosten kepposen ja sitten alettiin kyselyillä ahdistella neitoja ”miten parran kasvu niin huonoa, onko miehen vastusta” ja niin poispäin.

Kun tultiin Tallinnan satamaan, soitti kaupungin torvisoittokunta juhlallisesti Porilaisten marssin ja muutamia kunnialaukauksia ammuttiin. Maihin astuessa kukitettiin jokainen mies. Sen jälkeen joukot majoitettiin eri puolille kaupunkia.

Kaupunki oli perin omituisen näköinen. Rakennukset ovat keskiaikaista tyyliä, paksuine ulospäin pistävine muureineen. Tämä tekee kadut ahtaiksi ja pieniksi, sitä paitsi kadut ovat vielä kapeita ja mutkaisia.

Asukkaita on kaupungissa vähän toista sataa tuhatta. He ovat saaneet paljon vaikutteita ryssiltä, mikä suinkaan ei ole ilahduttava asia. Nykyään kaupungissa puhutaan neljää eri kieltä: suomea, viroa, saksaa ja ryssää. Rahoja on myöskin monta eri lajia.

Emme ole vielä lähteneet tulilinjoille. Parhaillaan järjestetään joukkoja rintamakuntoon. Luultavasti toisen kerran kun tavataan, saan lähettää teille tietoja rintamalta. Näkemiin! Pohjan Poika.

Valtionhoitaja

Kenraali G. Mannerheim matkusti viime torstaina klo ½ 3 Toijalan ohi Helsinkiin palaten ylimääräisellä junalla Pohjanmaalta, missä äskettäin oli suurin juhlallisuuksin vietetty vapaussotamme alkamisen vuosipäivää.

Valtionhoitaja tuli vaunusta seurueineen asemasillalle ja tervehti suojeluskuntaa, joka oli asettanut kunniavahdit asemalle. Junan lähtiessä kohotti paikalle saapunut eläköönhuudon kunnioitetulle valtion päämiehelle.