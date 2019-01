Vuoden 2019 ensimmäistä Loimua vietetään kynttilänpäivänä 3. helmikuuta Akaan seurakuntakeskuksen yläsalissa kello 15–17. Artistivieraana on Mirkka Paajanen, lauluntekijävieraana Juha Salmesvuori, ja raamattutunnin pitää Juha Heinonen aiheesta Kristus kirkkauden säteily.

Mirkka Paajanen on helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä. Koulutukseltaan hän on yhtye- ja orkesterimuusikko sekä laulupedagogi.

Paajanen on sanoittanut kappaleita muun muassa Samuli Edelmanille, Katri Helenalle, Rajattomille, Club for Fivelle ja Suvi Teräsniskalle. Lisäksi Paajanen on tehnyt lukemattomia levytyksiä eturivin artistien kuten Mikko Kuustosen ja Vesa-Matti Loirin kanssa.

Viime vuonna Paajanen voitti Tangomarkkinoiden Kel onni on -sanoitus ja sävellyskilpailun.

Loimuun on vapaa pääsy. Sen aikana kokoontuu pyhäkoulu kulmasalissa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jonka vapaaehtoinen kahvimaksu menee yhteisvastuukeräykseen.