Lähes kaikkien suomalaisten mielestä yleissivistyksen merkitys suomalaisten hyvinvoinnille on erittäin tärkeää. Eri ikäryhmissä tulos vaihtelee 92–97 prosentin välillä, ja keskiarvo on 94 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Sanomalehtien Liiton tilaamasta ja IRO Research Oy:n loka–marraskuussa toteuttamasta uutismedian muutosta seuraavasta Yhteisöllistyvä media -tutkimuksesta.

Suomalaisista 90 prosenttia nimeää yleissivistyksen kannalta tärkeimmäksi mediaksi painetut ja digitaaliset sanomalehdet. Toiseksi sijoittuvat tv-kanavat tai niiden verkkopalvelut 78 prosentilla ja kolmanneksi radiokanavat tai niiden verkkopalvelut, 62 prosenttia.

Sosiaalista mediaa pitää yleissivistyksen kannalta tärkeänä 15 prosenttia suomalaisista. Tulos korostuu nuorimmassa ikäryhmässä. Verkossa olevat uutisportaalit eivät sijoitu yhdeksällä prosentillaan korkealle ja kolmen prosentin kannatuksen saaneet blogit tai vlogit jäävät vielä kauemmas.

Luottamus suomalaisiin toimittajiin on kasvanut selvästi

Vastaavassa tutkimuksessa on vuosittain seurattu myös kansalaisten luottamusta suomalaisiin toimittajiin. Viimeisen vuoden aikana luottamus on noussut merkittävästi.

Suomalaisista kaksi kolmasosaa eli 66 prosenttia ilmoittaa luottavansa suomalaisiin toimittajiin. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti kuusi prosenttiyksikköä.

Luottamus on lisääntynyt jo pidemmän aikaa, sillä vuonna 2014 joka toinen eli 50 prosenttia vastaajista ilmoitti luottavansa suomalaisiin toimittajiin.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista kokee, että median luotettavuuden merkitys on kasvanut heidän omassa mediankäytössään. Eniten luotettavuuden merkitys on noussut ikäryhmässä 15–24-vuotiaat, joista peräti 75 prosenttia koki näin.

Nuoret näkevät myös eniten laatueroja eri uutispalveluiden välillä. Kun kaikista suomalaisista 80 prosenttia on sitä mieltä, että uutispalveluilla on isoja laatueroja, niin 15–24-vuotiaiden keskuudessa tulos on vieläkin suurempi, 86 prosenttia.