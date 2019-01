”Valtuustosali kuvastaa enemmän 1960-luvulla elävää kuntaa kuin dynaamista Akaan kaupunkia” – luvassa vain pieni pintaremontti. Tarjouksia sisustussuunnitelmasta pyydettiin yli vuosi sitten

Akaan tekninen lautakunta käsitteli joulukuussa valtuustoaloitteen, jolla vaadittiin kaupungintalon valtuustosalin tuomista nykyaikaan. Valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen (kok) ja kahdeksan muuta valtuutettua jättivät aloitteen jo 27.9.2017. Siinä todettiin muun muassa, että salin visuaalinen ilme ja esitystekniikka on muutettava vastaamaan tämän päivän tarpeita.

– Valtuustosali kuvastaa enemmän 1960-luvulla elävää kuntaa kuin dynaamista Akaan kaupunkia. Valtuustosalin seinät, lattia ja katto on uudistettava, jotta ne vastaavat Akaan nykyistä brändiä, Leinonen ja kumppanit totesivat.

Aloitteen mukaan valtuustosali on Akaan edustustila, joka kertoo saliin saapuvalle henkilölle paljon.

– Salin käyttäjille, niin henkilöstölle kuin luottamushenkilöillekin ergonomia on tärkeätä. Pöydät ja tuolit on uudistettava vastaamaan ergonomisia työasentoja, joissa voidaan istua jopa 10 tuntia päivässä. Lisäksi valtuustosali on varustettava nykyaikaisella esitystekniikalla, joka toimii, aloitteessa vaadittiin.

Lisäksi saliin olisi hankittava tulostin, jolla voi tulostaa esityksiä ja aloitteita. Ajallisesti aloitteen tekijät toivoivat, että valtuustosali on kunnossa noin kaksi kuukautta myöhemmin eli joulukuun alussa 2017.

Seuraavaksi tulisi pohtia budjettia

Kaupunginhallitus lähetti aloitteen tekniseen lautakuntaan valmisteltavaksi 10.10.2017, ja vuoden 2017 lopulla valtuustosalin sisustussuunnittelusta pyydettiin tarjoukset kolmelta toimijalta. Lisäksi av-laitteiston suhteen saatiin esittely vuoden 2017 lopulla yhdeltä toimijalta.

Tekninen lautakunta käsitteli aloitetta 11.12.2018. Pykälän valmistelivat tekninen johtaja Jaana Koota ja kiinteistöpäällikkö Henri Salonen. Valmistelutekstin mukaan seuraavaksi tulisi pohtia työlle budjetti, jonka mukaisesti ohjautuu sisustussuunnittelu käytettävine materiaaleineen, kalusteineen ja laajuuksineen sekä myös av-laitteiston uusimistarve laajuuksineen ja mahdollisine lisäominaisuuksineen.

Esittelyn mukaan valtuustosalin mahdollinen remontointi olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa samaan aikaan kaupungintalon muiden tilojen sisäilmaremontoinnin yhteydessä.

– Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen investointiohjelmaan on kirjattu yhteensä 150 000 euron määräraha virastotalon perus- ja/tai sisäilmakorjauksiin. Tässä määrärahassa on valtuustosalin pienimuotoiseen pintaremontointiin suunniteltu kohdennettavaksi noin 30 000–50 000 euroa, tekstissä kerrotaan.

Tekninen lautakunta päätti tekninen johtaja Kootan esityksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle esittelytekstin mukaisen selvityksen.