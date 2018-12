Akaan valtuuston kaupungin talousarvion käsittely alkaa perinteisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuorolla. Akaan Seutu julkaisee videon puheenjohtaja Harri Rämön (sd) puheenvuorosta. Ohessa ryhmien puheenjohtajien puheenvuorot.

Hannu Järvinen, Akaan Demarien valtuustoryhmä

Tämä vuosi lähenee loppua. Kuluvana vuonna on ollut käsiteltävänä paljon vaikeita asioita, kuten sisäilmaongelmat kouluissa Viialan taajamassa. Nämä ongelmat ratkaistiin taloudellisesti kalliilla siirtokoulurakennuksilla. Nyt lapsilla pitäisi olla kohtalaisen hyvät koulutilat.

Talouden tasapainotusohjelma kolmonen tuotettiin myös. Enää ei löytynyt paljoakaan ns. helppoja säästökohteita.

Strategia on myös melkein valmis, mikä on hyvä työkalu tulevina vuosina.

Loppuvuodesta aika on mennyt talousarvion tekemiseen, joka on ollut hyvinkin haasteellinen. Vuoden 2018 alussa alijäämää oli yli 6,5 milj. ja talousarvion muutoksien jälkeen tästä vuodesta tulee lisää yli 2 milj. alijäämää. Eli tase tulee olemaan yli 8milj. alijäämäinen kuluvan vuoden lopussa.

2015 tilinpäätöksessä alijäämää oli yli 8 milj. Kuntalain mukaan tämä joudutaan kattamaan 2020 tilinpäätöksessä.

Nämä ovat synkkiä lukuja mutta silti uskomme parempaan tulevaisuuteen.

Akaan edelleen väkiluku laskee ja etenkin syntyvyys on romahtanut merkittävästi. Tästä pitää olla todella huolestunut, vaikka tämä on myös koko Suomen ongelma.

Akaan henkilöstön sairauslomat ovat edelleen korkeat, mutta uusia toimenpiteitä on kehitetty yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Henkilöstö on äärimmäisen kuormittunut, koska resurssit ovat niukat tiukan talouden takia. Tulevat henkilöstösuunnitelmatkaan eivät huomattavaa helpotusta tuo.

Kuten taloudentasapainotusraportista huomasimme, palvelut Akaassa tuotetaan tehokkaasti ja edullisesti ympäristökuntiin ja muutamiin saman suuruisiin verrokkikuntiin vertailtuna.

Tulevana vuonna meillä palvelurakenne muuttuu vanhustyössä, kun Mäntymäen tehostetun palvelun yksikkö siirtyy yksityiselle toimijalle. Tämä ei saa nostaa kaupungin kuluja eikä asiakkaiden maksujakaan. Hoidon ja huolenpidon täytyy myös pysyä hyvänä, mitö se on kaupungin omana toimintana ollut.

Kuten strategiassa on mainittu, tuotamme palvelut omana työnä, yhteistyössä toisten kuntien, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Kaupunhin elinvoiman kehitykseen olemme panostaneet ja panostamassa. Eteenkin Akaa Point-yritysalueen kehittämiseen on ensi vuonna rahallinen satsaus merkittävä . Tämän täytyy näkyä hyvinkin positiivisena asiana. Toivomme ettei satsaukset tule olemaan turhia. Tässä yhteydessä ei pidä unohtaa muualla Akaan alueella olevien hyvien yritystonttien markkinointia.

Ensi vuonna on saatava valmiiksi kaupungin asuntopoliittinen ohjelma, jotta meidänkin alueella olisi mahdollisuus käyttää Aran avustuksia tai rahoituksia.

Vaikka Akaan on talous tiukka, investoimme tulevina vuosina paljon. Merkittävin investointi on uusi Hyvinvointikeskus. Tämä on ollut Akaan Demarien linjaama päätös alusta asti. Emme tule unohtamaan lähipalvelujenkaan saatavuutta niin Viialan kuin Kylmäkoskenkin taajamissa. Meidän tulee jättää määrättyjä toimia näihinkin taajamiin, jotta ne pysyvät elinvoimaisina.

Päätöksenteko on kuluvana vuonna parantunut, mutta parannettavaa toki vieläkin on, koska kokoukset venyvät turhan pitkiksi. Lisäksi päättäjät sekaantuvat liikaakin operatiiviseen toimintaan.

Me Akaan Demarit toivotamme niin viranhaltioille kuin muullekin kaupungin henkilöstölle sekä luottamishenkilöille ja kaupunkilaisille hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta!

Sami Rajala, Akaan Kokoomuksen valtuustoryhmä

Minulle esitettiin jo aikaisemmin toive, että pitäisin lyhyen puheen. Ensimmäinen takaisku tämän illan talousarviokäsittelyssä on, että tämä puhe ei ole lyhyt. Tavoistani poiketen puheeni on tällä kertaa ennalta kirjoitettu.

Asiaan: Vuoden 2019 talousarviossa on muutettu strategiassa todettuja elementtejä euroiksi. Panostus Akaan Pointin yritysalueeseen, elinkeinopoliittisesti merkittävien tonttialuiden valmistelu, kaupungin nettisivujen uudistaminen ja monta muuta hyvää ajatusta ovat löytäneet tiensä euroiksi. Tämä on mielestäni varsin rohkaisevaa ja onkin hienoa todeta, että säästämisen ohella panostamme myös strategian viitoittamiin kaupunkia kehittäviin hankkeisiin. Ensi vuonna käsiteltävän vuoden 2020 talousarvion valmistelussa on otettu oikean suuntaisia askeleita. Selvitämme investointeja enemmän, tarkemmin ja ennen kaikkea aikaisemmin. Investoinneista päätetään jo alkuvuoden aikana, jolloin viranhaltijoille jää aikaa selvittää eri hankkeiden todelliset kustannukset. Uutena elementtinä on myös investointihankkeiden suunnitteluun varattu 50 000 euron määräraha.

Viranhaltijat ovat tehneet kovan työn saadakseen talousarvion 0-tulokseen. Kiitos tästä urakasta! Edelleen olen esittänyt toiveita talousarvion ja tilinpäätöksen esitystavasta. Yksittäisiä lukuja tärkeämpää olisi nähdä trendejä esimerkiksi edelliseltä viideltä vuodelta: ovatko kustannukset kasvaneet, pysyneet samana vai laskeneet? Poikkeaako tuleva vuosi jotenkin aikaisemmasta? Graafien tarkoitus on herättää tutkimaan asioita tarkemmin.

Jo aiemmin päätetty kunnallisveron korotus toi hieman helpotusta viranhaltijoiden työhön käyttötalouden tasapainoon saattamisessa. Kuntalaisen arkeen se ei tuo helpotusta. Päinvastoin, kotitalouden käytettävissä oleva rahasumma on usein pienempi kuin aikaisemmin, vaikka miten puhuisimme nyrjähdyksistä. Toivosinkin, että vuoden kuluttua emme ole saman asian äärellä valtuustosalissa, vaan miettisimme, miten paljon prosenttia voidaan laskea.

Suuri yksittäinen käyttötaloutta rasittava menoerä on siirtokoulut ja sisäilmaongelmat. Valittu ratkaisumalli Viialan väistötiloiksi oli valitettavan kallis, joskin siirtokoulut sinänsä olivat välttämätön hankinta. Vuokra-aika olisi toki voinut olla pidempi, jolloin vuosittainen kustannus olisi ollut pienempi. Suhteellisen tuoreena valtuutettuna voin todeta, että en omalla kohdallani sisäistänyt, miten paljon kokonaisuus tuli lopulta maksamaan. Katseltiin turhan paljon neliöhintaa, kun taas neliöiden kokonaismäärästä ei ollut tarkkaa tietoa. Toki edellä kerroin vain oman kokemukseni ja olen valmis oman virheeni myöntämään.

Kouluverkkoa koskeva ratkaisu on tehtävä vuoden 2019 alkumetreillä, jotta voisimme välttää edes osan Parmacon siirtokoulujen optiovuosien vuokrista. Henkilökohtaisesti olen sitä, että päätös Viialan osalta on kriittinen ja se tulisi käsitellä ensin omana kokonaisuutenaan. Kylmäkosken taajaman osalta tilanne on jo toteutuksessa ja Toijalan taajamassa selvitetään edelleen toimenpiteitä. Tällä hetkellä käytämme suuria summia pelkästään tyhjien koulujen lämmitykseen. Odottaminen siis maksaa paljon.

Lautakuntien päätösten ”yli kävelemisestä” on puhuttu paljon. Tällä tarkoitetaan siis yleisesti sitä, että hallitus päättää eri tavalla kuin lautakunta. Täytyy kuitenkin muistaa, että lautakunnilla on taloudelliset raamit, joiden sisällä pitää toimia. Mikäli lautakunta löytää rahaa muutoksille omasta talousarviostaan, tuskin mikään taho lautakunnan päätöstä lähtee muuttamaan. Päinvastoin, hallituksen jäsenenä toivoisin, että entistä vähemmän asioita tulisi hallitukseen ja entistä enemmän asioita päätettäisiin talousvastuu mielessä myös lautakunnissa ja viranhaltijoiden toimesta. Hyvin toimivan ja tehokkaan organisaation piirteenä on yleisesti pidetty sitä mitä isompia päätöksiä voidaan tehdä organisaation alemmalle tasolle mentäessä. Tämä toisi joustoa ja asiantuntemusta asioiden käsittelyyn. Sekä varmasti myös säästöä käyttötalouteen. Uskon siis, että monissa asioissa asiantuntijuus olisi jossain muualla kuin kaupunginhallituksessa, mitenkään hallituksemme kokoonpanoa vähättelemättä.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat käsittelivät talousarviota hyvässä hengessä. Päädyimme yhteisiin esityksiin ja näin toivottavasti saamme kokousaikaa hieman lyhennettyä. Joskaan ryhmien puheenjohtajien päätökset eivät ottaneet kantaa allekirjoittaneen puheenvuorojen pituuteen, kuten tässä huomaatte.

Suurin yksittäinen päätös tässä kokouksessa lienee Akaan Areenaa koskeva. Tässä emme valtuustoryhmien puheenjohtajien kesken saaneet aikaiseksi yhteistä ratkaisua. Yhtiöpohjainen malli ei ollut valtuustoryhmämme mukaan sellainen, jota olisi kannattanut lähteä edistämään. Jo pikaisesti laadittu tuloslaskelma näytti laskentatavasta riippuen 300 – 500 t€ alijäämää vuosittain, joka olisi tullut katettavaksi Akaan kaupungin varoista. Tällä hetkellä noin suuren summan löytäminen käyttötalouspuolelta on erittäin haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Myöskään investoinnin tarkemmasta euromäärästä ei ole tietoa, vaan uutta tietoa tuntuu tulevan päivittäin. Liikuntatilojen suhteen tilanne on kuitenkin kriittinen ja asialle on pakko tehdä jotain. Siksi päädyimme ryhmässämme esittämään, että hallihanketta valmistellaan teknisessä lautakunnassa, jossa selvitetään myös erilaiset toteutustavat sekä rahoituksen, että teknisen ratkaisun kannalta. Itse halli tulisi talousarvioon investointina vuodelle 2020. Näemme myös, että halli on suuri osa tulevaa kouluverkkoratkaisua, jonka tulokset on hyvä katsoa ennen päätöstä. Tämäkin puoltaa sitä seikkaa, että hallipäätös kannattaa tehdä vasta kouluverkkopäätöksen jälkeen.

Talouslukuja ja kuntamme toimintaa tarkasteltaessa täytyy myös muistaa, että meillä on erittäin jämäkällä ja määrätietoisella otteella selvitetty sisäilmaongelmien laajuutta ja nostettu kissa pöydälle. Se kissa ei ole mikään soma pieni pentu, vaan aika lailla rähjäinen kulkukissa, joka on vieläpä kallis ylläpidettävä. Ensi vuoden talousarviossa on varattu 500 t€ sisäilmaongelmien korjaamiseen. Samojen haasteiden parissa toki painivat muutkin kaupungit, emme ole ainoita lajissamme. Koulukiinteistömme ovat vain lähellä elinkaarensa loppua. Emme ole kuitenkaan kaupunkina parhaalla mahdollisella tavalla pystyneet viestimään ulos sitä, mikä arvo tällä avoimuudella ja ongelmien tunnustamisella on. Uskallan väittää, että Akaan kaupunki on tässä selvitystyössään ainutlaatuinen kaupunki Suomessa. Miten tämä näkyy Akaassa ja Akaan ulkopuolella?

Akaan arvot: turvallisuus – Aktiivinen avoimuus ja vuorovaikutus – Yhteisöllisyys – Asukaskeskeisyys – Kestävä kehitys.

Yritysmaailmasssa arvoista sanotaan, että arvot ovat siihen asti vain sanoja paperilla, kunnes ne muuttuvat konkretiaksi euroissa. Varsinkin avoimuuteen toivoisin panostuksia ja tehtäisiin kaupungin toiminta läpinäkyväksi kuntalaisille.

Vuosi 2019 tulee olemaan tärkeä vuosi Akaan historiassa. Silloin päätetään uudesta kaupunginjohtajasta ja kouluverkon tulevaisuudesta. Molemmat asiat ovat hiertäneet sekä edellisen, että nykyisen valtuuston aikana.

Tarvitaan poikkeuksellista sitoutumista viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä. Lisäksi tarvitaan rohkeutta tehdä jotain uutta. Uudelle kaupunginjohtajalle ja muille viranhaltijoille on annettava kaikki se poliittinen tuki, jota haastavan tehtävän hoitamisessa tarvitaan. Uusi kaupunginjohtaja on myös avainasemassa saattamassa meitä päättäjiä saman pöydän ääreen keskustelemaan Akaan tulevaisuudesta ja tärkeimmistä hankkeista. Valintatyöryhmän jäsenenä voin kommentoida sen verran, että kandidaatit ovat hyviä ja tähän tehtävään valmiita.

Valtuuston ja hallituksen yhteistyökyvystä on puhuttu myös paljon. Tällä hetkellä oman näkemykseni mukaan valtuustossa taistelevat monesti tulevaisuus ja menneisyys, ei oikeisto ja vasemmisto. Tulevaisuutta ja menneisyyttä edustetaan molemmilla poliittisilla laidoilla, sekä keskellä. Menneisyyttä ei voi muuttaa eikä sinne voi palata. Sillä välin, kun me istumme täällä Myllytiellä suljettujen ovien takana, maailma ovien ulkopuolella menee eteenpäin. Ajan kulkua ei voi pysäyttää sulkemalla ovia. Sen sijaan kehitykseen voi osallistua avaamalla ovet ja toivottamalla tulevaisuus tervetulleeksi. Uudet toimintamallit ja teknologian tuomat apukeinot ovat välttämättömiä, kun kaupungin toimintaa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden kunnan ja sen asukkaiden tarpeita.

Vuodelle 2019 esitän toiveen: Tehdään rohkeita päätöksiä. Näen itse vaihtoehtoina hitaan kuihtumisen tai aktiivisen kasvun. Itsestäni tuntuu, että Akaa on Suomen paras kaupunki, josta kukaan ei ole kuullut. Siksi valtuustoryhmämme esitti markkinointibudjetin kasvattamista. Ajatuksenamme olisi esimerkiksi led-mainostaulu Toijalan asemalle, jolla pysähtyvien junien matkustajille voisi markkinoida Akaan ilosanomaa: edullisia tontteja, loistavaa sijaintia ja hyviä liikenneyhteyksiä. Paljon puhuvaa on, että junassa istuessaan ei taida edes nähdä Akaa -sanaa. Markkinointibudjetin kasvattamiselle ei kuitenkaan muissa ryhmissä nähty tarvetta. Tämä on itselleni erittäin harmittava päätös. Nykypäivän ahtaus johtuu hukatusta tulevaisuudesta. Tämä hetki on ollut tulevaisuutta aikaisemmin. Päätöksiä ja panostuksia tulevaisuuteen pitäisi tehdä nyt.

Kulunut vuosi on ollut raskas allekirjoittaneelle, monelle kollegalleni ja viranhaltijalle. Se ehkä näkyy jo naamasta allekirjoittaneen kohdalla, muiden kasvojen ulkomuotoon en ota kantaa. Raskaaksi tämän kuntapäättäjän työn tekee tällä hetkellä se, että välillä on hyvin vaikea löytää viranhaltijoita ja valtuutettuja samalta puolelta pöytää. Osa viranhaltijoista on myös hyvin kuormittuneita, eikä sekään voi olla näkymättä yhteistyössämme. Jos luottamushenkilöitä osallistettaisiin nykyistä laajemmin jo esitysten valmisteluun, säästyisi paljon aikaa ja päätöksiä olisi helpompi tehdä. Harmittavan usein kaupunginhallitus on ollut se paikka missä poliittinen tahtotila ja viranhaltijoiden valmistelu mitataan. Tämän mittauksen voisi tehdä jo valmistelun aikana. Kokouksista tulisi lyhyempiä ja meistä päättäjistä jääräpäisimmätkin sitoutuisivat paremmin päätökseen. Kenties äänestyksetkin vähenisivät.

Jos tämän pitkän puheen tiivistää yhteen lauseeseen se voisi kuulua: Sen sijaan, että todetaan ei, kysytään miksi ei? Näillä sanoilla toivotan koko kaupungin henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kaikille Akaalaisille hyvää joulua ja voimia seuraavaan vuoteen!

Mervi Pulkkinen, Akaan Keskustan valtuustoryhmä

Meillä täällä Akaassa on 26 leikkikenttää, ehkä 27, ja lisäksi kiinteistöillä leikkialueita 22. Meillä on myös 9 koulua, mutta vain 5 niistä käytössä. Tarkoitan, että kun meillä on jotain, niistä tulee pitää huolta, jota niillä on jokin muukin arvo kuin numeroina paperilla. Siksi onkin huolestuttavaa, että ensi vuonna ollaan vähentämässä yksi kiinteistönhoitaja. Kiinteistöjämme tulee hoitaa ja huoltaa, jotta niiden arvo vastaa edes sitä lukua, joka on tasearvoksi kirjattu, ja toisaalta, vaikka kiinteistöllä olisi suurikin tasearvo, mutta se on pois käytöstä, tulee meillä olla rohkeutta päättää näistä kiinteistöistä luopumisesta. Luopumalla tyhjillään olevista kouluista säästäisimme pelkästään ylläpitokustannuksissa vähintään 480 t€ vuodessa.

Myös leikkikentistä ja –alueista tulee pitää huolta. Niiden tulee olla ennen kaikkea turvallisia lasten leikkiä, ja kaikin puolin houkuttelevia, jotta ne ajaa asiansa. Ei vain numeroina taulukoissa. Jotta leikkikenttä on aikuisille houkutteleva, siihen pitää voida luottaa, sen houkuttelevuuteen, vaikuttavuuteen, siihen ettei ketään kiusata, dissata, jos on perustellusti eri mieltä. Pidetään yhdessä huolta ensi vuonna kaikista leikkikentistämme. Meidän ei tarvitse varata veroeuroja tähän. Tämä on se kustannusneutraali muutosehdotus talousarvioon, huolehditaan yhteisistä alueistamme, myös aikuisten leikkikentistä.

Lapsille ja työn tekijöille investoidaan Kylmäkoskelle uusi koulu. Talousarviossa on järkevästi esitetty uuteen kouluun uudet kalusteet. Maksaa, mutta on rationaalista. Kylmäkosken vanhan koulun puhdistetut kalusteet jäävät seuraaville Akaanporttiin ja näin säästämme yhden koko kaluston puhdistuskustannukset. Tulijoita/menijöitä Akaanporttiin on, valitettavasti. Toijalan taajaman koulujen kuntotutkimusraportit osoittavat, että oli lopulta viisautta investoida pysyviin

väistötiloihin, koska tulevina vuosina niille valitettavasti on käyttöä.

Kylmäkosken uusi koulu tulee olemaan yksi kaupunkimme elinvoimatekijä. Pienille lapsille lähikoulu. Toivottavasti tänään noudatamme äänestyksessä OPH:n noudatettavaksi annettua määräystä eli OPS:n mukaisia nivelvaiheita ja päätämme palauttaa 6. luokkalaiset Kylmäkoskelle, omaan uuteen lähikouluun. Talousarviossa vaikutusta ei ole laskettu lautakunnan päätöksestä huolimatta, mutta jokaisesta Urjalaan lähteneestä koululaisesta menetämme yli 38 t€ kotikuntakorvauksia. Tämä perustuu siihen valitettavaan tosiasiaan, että kerran Urjalaan ryhmäytynyt lapsi/nuori ei enää palaa Akaaseen yläkouluun. 6. luokkalaisten sijoittaminen alakouluille, myös Sontulaan, mahdollistaa tarvittaessa järkevien yhdysluokkien perustamisen. Ennen kaikkea tämä olisi aikuisten päätös lasten puolesta, ehtii sinne kylille ja kauppojen kulmille myöhemminkin. Positiivinen päätös olisi myös JOPO‐luokkatoiminnan lainmukaisen toiminnan käynnistäminen vihdoinkin, riittävän henkilöresurssin palkkaaminen. Jo toistamiseen olemme päättämässä tästä. Toivottavasti teemme viisaan päätöksen, ja palkkakustannukset huomioidaan koko vuodeksi. Etenkin näillä syrjäytymisuhan alla olevilla nuorilla jatkuvuus ja toiminnan vakiintuminen on onnistumisen edellytys. Satsaus joustavaan perusopetukseen on ollut luottamushenkilöiden yksimielinen päätös, toivon linjan jatkuvan tänään ja annetaan JOPO‐toiminnalle todelliset onnistumisen edellytykset.

Akaan lukion tavoitteena on olla vetovoimainen yleislukio, jossa akaalaiset nuoret voivat jatkaa opintopolkuaan turvallisessa ja yksilölliset tarpeet huomioivassa ympäristössä. Opiskelijamäärä tällä hetkellä 183. Akaa on yksi jäsenkunta Valkeakosken koulutuskuntayhtymässä. Valkeakosken ammattiopistossa opiskelee tällä hetkellä 217 opiskelijaa, joiden kotikunta on Akaa. Meillä on vahva usko ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuteen, ammatillisen osaamisen ja etenkin alueen elinvoimaisuuden ylläpitoon. Nuo rissa ON tulevaisuus. Vaikka ammatillinen koulutus on murroksessa, myös Akaan kaupunki voisi vahvemmin olla mukana kuntayhtymän opiskelijoiden tulevaisuuden rakennusprojektissa, ja tarjota monilta eri aloilta koulutus‐ ja oppisopimuspaikkoja – niin kiinteistönhoitajille kuin lähihoitajillekin.

Lähelle lukiota, nuorille, ja miksei vähän vanhemmillekin investoitiin skeittiparkki. Sinne tulee lähiseudun muistakin kunnista harrastajia. Viemällä aluetta eteenpäin, kehittämällä, investoimalla vaikka kuntalaisaloitteen mukaisesti liikennepuistoon, saisi siitä lähelle Toijalan toria koko perheen kohteen, kun kirjastosta tehdään strategian mukaisesti informaatiokeskus, jonne olemme investoineet kulunvalvontajärjestelmän, jonka asennus on kuulemma aloittamista vaille

valmis.

Akaalainen suvantovaihe vissiin meneillään, mutta Akaan ikäihmiset eivät elä ja ole suvantovaiheessa. Ikäihmiset haluavat liikkua. He haluavat liikkua niin paljon, että yksi erityisliikunnanohjaaja‐Riitta on ottanut ryhmiin niin paljon kuin seinien sisäpuolelle on mahtunut. Ja silti osa jää vaille tätä vaikuttavuudeltaan merkittävää viikoittaista liikuntahetkeä, jolla on myös sosiaalista vaikuttavuutta. Ehdotin jo vuosi sitten TA‐käsittelyssä liikunnanohjaajalle työparia. Vaikka oppisopimuksella. Olisin ottanut jopa liukuesteet hankintalistalta pois, jotta olisimme voineet satsata ennaltaehkäisevään. Tätä oli joukko edeltäviä valtuutettuja ehdottanut valtuustoaloitteessakin jo keväällä, mutta esitykseni ei edennyt. Nyt asiaa on vuosi pyöritelty lautakunnassa ja hallituksessa, yksimielisesti päätetty moneen kertaan. Toivonkin, että tänään arvon valtuutetut voimme edes tästä noin 25 t€:n päätöksestä olla yksimielisiä, jotta jokainen ikäihminen pääsee ohjattuun liikuntaryhmään ja me mahdollisesti säästämme erikoissairaanhoidon kuluissa.

Sairaita kuitenkin tulee, toivottavasti ei liukastumisia eikä varsinkaan lonkkamurtumia, mutta aina jotain, johon tarvitsemme lääkäriä. Siksi tarvitsemme kaupunkiimme terveydenhoitopalveluihin myös lääkäreitä. Kaikkien taajamiemme terveyskeskusrakennukset ovat elinkaarensa päässä, jatkoajalla. Meillä ei ole varaa rakentaa kolmea uutta terveyskeskusta, mutta tehdään edes yksi kunnollinen. Investoidaan siihen viisaasti, ei tehdä hölmöläisten säästöjä. Kuunnellaan käyttäjiä, tulevia hyvinvointikeskuksen työntekijöitä. Investoidaan sen verran, että hyvän palvelun lisäksi siellä on maakunnan parhaat toiminnan edellytykset. Ja jotta joka suunnasta, kaikilla kuntalaisilla on turvallinen kulkuyhteys uuteen hyvinvointikeskukseen, investoidaan vihdoinkin Satamatien risteyksen korjaamiseen niin, että mene tämme valtakunnan kärkisijan kolaritilaston ykköspaikalta.

Akaassa pelaa kaksi joukkuetta ykkössarjassa. Huikeaa! Toivottavasti juhlitaan mestaruuksia, mutta meillä on ennen juhlia merkittävä peruspalvelutason asia ratkottavana: satojen lasten koululiikunta Viialassa. Annetaan Akaan Areenalle mahdollisuus tulla pelastamaan vuosia jatkunut akuutti liikuntatilapuute, opettajille mahdollisuus toteuttaa noudatettavaksi annettua määräystä eli opetussuunnitelmaa, mutta erityisesti lapsille paikka, jossa liikkua, liikuntatuntien lisäksi. Liikunnan merkitystä kansanterveydelle ei voi liikaa korostaa, mutta jos emme anna sille minkäänlaisia toimintaedellytyksiä, maksamme laskua toisaalla. Tätä ei pelasta vanhusten liukuesteet eikä ikäihmisten kaksikaan liikunnanohjaajaa. Toivon, että tänään yhdessä ja yksimielisesti päätämme lähteä hankkeeseen ja hakemaan harjoitushallille OPH:n avustusta. Päätös tarvitaan tänään. Peruspalveluiden tuottaminen ei ole ilmaista, eikä varsinkaan tuottoa tuovaa, ja joudumme valitettavasti tyytymään tällä kertaa harjoitushalli‐tasoon, mutta tehdään se yhdessä. Myönnetään talouden realiteetit. Meillä ei ole mitään niin paljon kuin alijäämää, mutta jätetään se numeroiksi tasetaulukoihin ja tehdään Akaan elinvoiman kannalta strategian mukainen päätös. Investoidaan pakollisen verran, realiteetit hyväksyen, mutta tehdään se yhdessä.

Tasapainottamisohjelman mukaan kouluverkkoratkaisu on yksi suurimpia yksittäisiä toimenpiteitä, mikä vaikuttaa Akaan kaupungin talouden tasapainoon. Mitä aiemmin ratkaisu saadaan tehtyä, sitä aiemmin saadaan käyttötalouden kustannukset hallintaan, ja sitä suurempi positiivinen vaikutus talouteen saadaan aikaan. Tarvitsemme paljon muutakin positiivista, mutta talousarviossa esitetty verotulokehitys +4,05 milj.€ on ensi vuodelle erittäin mieluinen uutinen, faktoihin perustuva talousjohtajan arvio. Tarvitsemme kaikkea positiivista, sillä verojen korotuksentie on kuljettu loppuun jo ajat sitten.

Keskustan valtuustoryhmä toivottaa kaikille rauhallista Joulun aikaa ja ennen kaikkea, tervetuloa uusi parempi vuosi ja uusi kapellimestari, joka tätä konserttia johtaa. Jokainen leikkikenttä ansaitsee henkilön, joka vastaa, että toiminnalle on edellytykset.

Brita Salminen, Akaan Vihrea valtuustoryhmä

Meillä ei ole varaa jatkaa näin Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Tänään puhumme meistä. Käsissämme on vuoden 2019 talousarvio. Se ei näytä hyvältä. Alijäämän kiriminen näyttää toivottamalta. Meillä ei ole varaa jatkaa näin, vaan meidän on pakko muuttaa toimintatapojamme. Olisi nimittäin hulluutta jatkaa näin ja odottaa, että toimimalla edelleen samoin saisimme eri tuloksia. Sama ratkaisumalli kun harvoin tuottaa eri tuloksen.

Oletteko ajatelleet, että politiikka tapahtuu ihmisten välissä? Siis ihmisten välissä. Se tapahtuu meidän –sinun ja minun välissä. Tuossa näkymättömässä tilassa meidän kahden henkilön välillä. Mitä se sitten tarkoittaa talousarvion näkökulmasta? Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun tuo ihmisten väliin jäävä alue toimii, saamme taloutemme ongelmat ratkaistua ja jos se ei toimi, ne eivät ratkea. Meillä on siis kaikki valta valita, ratkeavatko taloutemme ongelmat vai jäävätkö ne ratkaisematta. Meillä on paljon asioita, jotka meidän tulee ratkaista. Näistä mainittakoon kunnan talous kokonaisuutena, jotta myös verotusta voidaan tulevaisuudessa keventää. Entä ratkaiseeko tatapa 3. alijäämämme? Meidän tulee löytää tasapaino yksityistämisen ja oman tuotannon välillä sekä mahdollistaa aito valinnan vapauden toteutuminen kuntalaisten valitessa palveluita. Kaupungin hyvinvointipalveluiden hyvä saavutettavuus tulee taata kaikille kaupunkilaisille uuden hyvinvointikeskuksen avautuessa. Tarvitsemme toimivan kutsupohjaisen joukkoliikenteen Akaaseen. HYTE (hyvinvointi- ja terveyspalvelut) palvelujen tuotantomallit tulee myös huomioida, jotta saamme täydet valtionavustukset. Akaan tunnettuutta tulee lisätä. Muuttotappio tulee kääntää muuttovoitoksi. Tässä meitä auttaa 3. ja 4. raiteen lobbauksessa aktivoituminen. Meidän tulee lisätä vetovoimaa ja pitovoimaa sekä kuntalaisten että oman henkilöstömme suhteen. Kaupungin työntekijöiden vaihtuvuus ja sairastavuus on liian suurta. Sisäilmaongelmaisten tilojen ratkaiseminen jatkuu edelleen, jotta voimme taata terveelliset ja turvalliset tilat kaikille ihmisille. Meidän tulee taata asianmukaiset opetus- ja liikuntatilat, jotta opetussuunnitelmaa voidaan toteuttaa lain mukaisesti. Lapsiperheiden palveluiden joustavuuteen on edelleen tehtävä kehitystyötä unohtamatta laadukasta vanhusten hoitoa. Ikääntymisen haasteet ja kaupunkimme väestörakenne pakottavat meitä pohtimaan, että palvelut toteutetaan tarveperustaisesti. Meidän on korjattava tuo näkymätön ihmisten väliin jäävä alue, joka myös vuorovaikutuksena, yhteistyötaitoina ja keskinäisenä kunnioituksena tunnetaan. Se on korjattava kaupungin työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten välillä. Miksi? Koska meillä ei ole varaa tähän! Ihmisten välinen vuorovaikutus on organisaation merkittävin menestystekijä. Pyydämme hallitusta ottamaan ylimpien virkahenkilöiden kuormituksen käsittelyyn. Auttamaan löytämään ratkaisun siihen miten työmäärää saadaan vähennettyä niin, että myös omalle elämälle jäisi tilaa. Virkahenkilöiden yhteinen työnohjaus ja toimintakulttuurissa olevien ongelmien ratkaiseminen tulisi ottaa työ alle. Etsiä paras hoitokeino siihen, että johtoryhmän ihmisten väli saataisiin korjatuksi. Sitten me luottamushenkilöt. Sättiminen ja rankka oikeisto-vasemmisto vastakkainasettelu on viime kuukausina ollut aktiivista. Näin asiat eivät kuitenkaan ratkea. Onko meillä kykyä aloittaa yhteistyö Akaan hyväksi ja jättää hetkeksi oma etu ja oman puolueen etu taka-alalle? Toivomme, että on sillä näin meillä ei ole varaa jatkaa. Myöskään jatkuva valitusten teko toisistamme ja tehdyistä päätöksistä ei muuta tätä tilannetta paremmaksi. Vaikka meillä on oikeus valittaa, niin ensi sijassa meillä kuitenkin on velvollisuus huolehtia Akaasta ja luotsata sitä kohti parempaa tulevaisuutta. Me teemme jo paljon hyviä asioita, kuten lisäämme henkilöstöä vanhusten hoitoon ja vastaamme nuorten pahoinvointiin lisäresurssilla. Markkinointirahaa lisätään ja palkataan yrityskoordinaattori. Jopo-luokkaa jatketaan ja liikuntahalliin investoidaan. Näihin meillä on varaa, kun uskomme itseemme ja tekemiseemme. Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan meidän on mentävä itseemme. Talouden ongelmien ratkaiseminen on meistä kiinni ja ne joko ratkeavat tai eivät ratkea. Valinta on sinun.

Heli Einola-Virtanen, Akaan Perussuomalaiset

Vuosi 2018 on ollut Akaan kaupungille, työntekijöille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille raskas. Viialan osalta kouluratkaisuissa päästiin loppujen lopuksi hyvään ratkaisuun. Valitettavasti tämä ratkaisu tulee olemaan kuitenkin väliaikainen, joten meidän on pian tehtävä suuria päätöksiä ja ratkaistava Keskustan koulun kohtalo ja Viialan lasten tulevaisuus siirtokouluajan jälkeen. Olemme jo nyt tehneet koululaisten tulevaisuuden kannalta valoisia päätöksiä mm. Kylmäkosken uuden koulun muodossa.

Ensi vuonna valmistuva kouluverkkoselvitys luo pohjaa tulevaisuuden koulutilanteelle Akaassa, sekä tuo päätöksentekoon punnittavaksi kiinteistöjen käyttöiät ja mahdolliset uudisrakennukset myös Toijalan taajamassa. Olemme olleet pakotettuja asettamaan kolmannen talouden tasapainottamistyöryhmän ja hyväksymään lähes kokonaan esitetyn säästöpaketin. Kaiken säästämisen takana olemme kuitenkin sijoittamassa myös tulevaisuuteen suunnittelemalla uutta hyvinvointikeskusta ja kehittämällä Akaapointin yritysaluetta.

Tulevana vuonna meidän tulee kiinnittää huomiota lakisääteisiin palveluihin ja panostaa kuntalaisten hyvinvointiin turvaamalla tarvittavat resurssit vanhustenhoidossa ja myös ennaltaehkäisevästä työssä jokaista kuntalaista ajatellen. Me valtuutetut olemme pakotettuja miettimään päätöksiämme euroissa, mutta toivoisimme että jokaisen päätöksen takana muistaisimme myös inhimillisesti sen ihmisryhmän, jota päätös koskee ja päätöksiemme takana piilevät vaikutukset. Kuulostaa haastavalta yhtälöltä, mutta yhteistyöllä ja erilaisten näkökulmien esiin tuomisella, toista kuuntelemalla ja ennen kaikkea yhteen hiileen puhaltamalla pääsemme parhaimpiin lopputuloksiin.

Kaupungin työntekijät ansaitsevat suuret kiitokset jaksamisestaan säästötoimien ja niukkojen resurssien alla. Haluammekin kiittää kuluneesta vuodesta viranhaltijoita, kaupungin työntekijöitä, kanssavaltuutettuja ja aktiivisia kuntalaisia.

Toivomme että ensi vuosi on Akaassa valoisa ja uutta toivoa täynnä.