Monarilla pelataan kuntolentistä loppiaislauantaina

Akaassa jo perinteeksi muodostunut Viking Line Cup-kuntolentisturnaus pelataan jälleen lauantaina 5.1. Toijalan Monitoimihallilla. Kuntolentiksestä kiinnostuneet kaverit voi koota yhteen, keksiä joukkueelle nimi ja ilmoittautua mukaan 29.12. mennessä osoitteessa vikinglinecup.net/turnauskalenteri/. Turnauksessa on miesten ja naisten sarjan lisäksi naisille myös harrastesarja.

Viking Line Cup on Lentopalloliiton etelän ja lounaisen alueen alainen kuntolentisturnausten sarja, joka pelataan loka-maaliskuun aikana eri paikkakunnilla. Myös yleisö on tervetullut seuraamaan turnausta. Paikalla on kahvio.