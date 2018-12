Kaksi aikuista sairastui Tampereella tuhkarokkoon

Tampereella on todettu kaksi aikuisen henkilön tuhkarokkotapausta tällä viikolla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan he eivät tartuta tautia eteenpäin, koska molemmat ovat rokotettuja. Sairastuneet ovat hyväkuntoisia ja kotihoidossa.

Sairaanhoitopiirin selvitysten perusteella tartunnat on saatu Pyhän Ristin seurakunnan messussa 25.11. Tartunnan lähde on ollut rokottamaton henkilö, joka on saanut tartunnan ulkomailta. Sairaanhoitopiirin mukaan uusia tautitapauksia voi ilmetä vielä kuluvan viikon loppuun, todennäköisesti 16.12. mennessä.

Mikäli olet osallistunut seurakunnan messuun 25.11. ja sinulla on tai tulee tuhkarokkoon viittaavia oireita etkä ole saanut rokotetta tuhkarokkoa vastaan (MPR-rokote), ota yhteyttä tilanteen arvioimiseksi puhelimitse Acutaan (puh. 03 311 65333; aikuiset) tai lasten päivystykseen (puh. 03 311 63345; lapset).

Mikäli olet osallistunut seurakunnan messuun 25.11., olet terve, eikä sinulla ole MPR-rokotuksen tai sairastetun taudin antamaa suojaa, ota puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseesi MPR-rokotteen saamiseksi.

Mikäli olet saanut MPR-rokotteen ja sinulla on ollut tai saat tuhkarokkoon viittaavia oireita, ota yhteyttä seuraavasti: tamperelaiset arkisin kello 8–15 puh. 040 806 2700 ja muut kuntalaiset puh. 050 344 1705.

Tuhkarokko tarttuu erittäin herkästi

Tuhkarokkoon sairastuneella on ensin korkea kuume ja hengitystieoireita. Silmät ovat usein valonarat. Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Ihottuma alkaa yleensä ensin korvien takaa, leviää kasvoihin ja vartalolle.

Rokottamaton tuhkarokkoon sairastunut on tartuttava neljä vuorokautta ennen ihottumaa ja neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisen jälkeen.

Rokotetun henkilön tuhkarokkotartunnat eivät ole yleisiä, mutta vahvassa altistustilanteessa mahdollisia. Rokotetun oireet ovat lievempiä kuin rokottamattoman eivätkä he tartuta tautia eteenpäin. Rokotus myös suojaa vakavilta jälkitaudeilta.