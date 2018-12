Leijona Futsal kohtaa keskiviikkona Mad Maxin – lauantaina vuorossa hyväntekeväisyysottelu kotikentällä

Futsal-Liiga palaa maajoukkuetauolta keskiviikkona, kun sarjassa pelataan täysi kuuden ottelun kierros. Leijona Futsal matkustaa naapurikaupunki Valkeakoskelle, jossa Mad Max isännöi liigakauden ensimmäistä Etelä-Pirkanmaan paikallisottelua.

Mad Max on tällä hetkellä sarjataulukossa kahdeksantena. Vuosi vuodelta myös Valkeakoskella on alettu panostaa toimintaan enemmän, ja espanjalaisen pelaajavalmentaja Alejandro Peris Moran johdolla joukkue on noussut jo haastamaan vahvasti liigan kärkijoukkueita. Erityisesti kotihallissaan Apialla Mad Max on yllätysvalmis. Tämän tietää myös sarjassa neljäntenä olevan Leijona Futsalin valmentaja Jovan Stankovic.

– Paikallispelit ovat aina yllätyksellisiä, ja nyt erityisesti Mad Maxilla on paljon näyttöhaluja meitä vastaan. Varmasti tasainen ja jännittävä peli tulossa, Stankovic ennakoi.

Hyväntekeväisyyttä Monarilla

Lauantaina Leijona Futsal isännöin kello 15 alkavassa ottelussa pohjoisia vieraita, kun joulupukin lisäksi myös FC Kemi matkustaa vierailemaan Akaaseen.

Kyseessä on hyväntekeväisyysottelu yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistyksen kanssa, ja otteluun on vapaa pääsy. Liigaottelun lisäksi Monitoimihallilla on runsaasti ohjelmaa perheen pienimmille. Lisätietoa ottelusta voi lukea Leijona Futsalin internet-sivuilta osoitteesta www.leijonafutsal.fi.