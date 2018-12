Suomen liput hulmuamaan!

Miksi meillä liputtaminen on harvinaista, vaikka kalenterissa on useita virallisia liputuspäiviä? Ehdotuksia perusteluineenkin on tarjolla.

Miksi monet lippusalot ovat kuitenkin tyhjänä? Meillä on upea oma sinivalkoinen Suomen lippu. Enää pihamailla ei juuri näy lippusalkojakaan. Ja jos onkin niin miksi lippuja ei näy?

Meillä on viralliset liputuspäivät, mutta liputtaminen on suotavaa juhlapäivänä surussa tai ilossa. Talonmiehen työt on ulkoistettu, ja taas raha ratkaisee. Lipunnosto aamulla ja lipunlasku illalla verottaa asukkaiden kukkaroa. Liputtaminen pitää tehdä arvokkaasti.

Olisiko taloyhtiöiden asukkaissa vapaaehtoisia, jotka haluaisivat huolehtia vuorollaan tehtävästä? Monelle eläkeläiselle se voisi olla mieluinen kunniatehtävä. Tuskin kukaan tuosta vapaaehtoisena vaatisi korvausta.

Liputussääntöihin kannattaa tutustua ja tietoakin on saatavilla. Ihmettelin, kun esimerkiksi Ranskassa kaupungin ja valtion rakennuksissa liehuvat nuhruiset, joskus repaleisetkin liput yötä päivää, mutta maassa maan tavalla toimitaan. Näin kotosuomessa ei toimita.

”Siniristilippumme … sinun puolesta elää ja kuolla on halumme korkehin” lauletaan.

Liputuspäivien lisäksi Suomen lippuja olisi mukava nähdä enemmän Suomessa valmistetuissa tuotteissa. Naapurimaassa on tätäkin osattu hyödyntää aikoja sitten.

Itsenäisyyspäivä 6.12. on syytä ainakin meidän pitää mielessä.

Terttu Laitinen