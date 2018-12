Kylmäkoskelle palannut Minna Malmi on jouluaattona töissä Viialan kirkossa

Kylmäkosken Asemalla pidetyssä joulupuuroillassa ja laulajaisissa tunnelmoitiin ja musisoitiin perjantaina illalla. Välillä syötiin joulupuuroa sekä nautittiin glögiä ja pipareita.

Seurakuntakodilla pidetyn tapahtuman järjestivät yhdessä Kylmäkosken Aseman kyläyhdistys ja Kylmäkosken kappeliseurakunta.

Minna Malmi (o.s. Lindfors) tunnustautuu perin juurin jouluihmiseksi. Hän asuu perheensä kanssa Maunulassa lapsuudenkodissaan. Tarmokas ja juhlatuulella oleva nainen kertoo, että hän on jo tehnyt kaikki joululahjat.

– Olemme hyvin perinteisiä jouluihmisiä. Teemme itse myös kaikki jouluruoat ja -kortit. Aikuisille lapsillenikin joulun perinteet ovat hyvin tärkeitä, Malmi kertoo.

Entinen hyvinvointialan yrittäjä opiskelee tällä hetkellä suntioksi ja on töissä jouluaattona Viialan kirkossa.

– Lapset ovat omaksuneet ajatuksen, että äiti on tänä jouluna töissä. He aikovat silti noudattaa vanhoja, lapsesta asti olleita perinteitä, katsovat televisiosta lumiukon ja muut jouluohjelmat. Illalla menemme sitten isäni rakentamaan savusaunaan, Malmi kertoo perheen joulunvietosta.

Joulupäivä yöasussa

Hän kertoo isänsä olleen kätevä käsistään ja tehneen paljon muitakin hirsirakennuksia. Minna Malmin ja hänen miehensä Juhani Arpiaisen perhe asui välillä Kangasalla, mutta suhde Malmin lapsuudenkotiin oli koko ajan kiinteä. Perheellä oli talo Minnan vanhempien vieressä, ja siellä oltiin aina kun mahdollista.

– Muutimme lapsuudenkotiini vuonna 2015, ja tuntui kuin en olisi poissa ollutkaan.

Minna Malmin rakkain joululaulu liittyy pois nukkuneisiin vanhempiin.

– Sydämeeni joulun teen oli heidän lempilaulunsa.

Joulumieli tulee perheelle monista asioista kuten laulamisesta ja pienten lasten ilosta. Tuleva suntio iloitsee etenkin siitä, että työ tuo hänelle joulumieltä.

Perheen traditioihin kuuluu muun muassa lautapelien pelaaminen. Joulupäivä vietetään kotoisasti yöasuissa ja villasukissa.

Nautintona hyvä kirja ja suklaa

Kappalainen Riina Saastamoinen kertoo, että kaiken joulukiireen keskellä hänelle tulee joulumieli siitä, kun hänen kahdeksanvuotias tyttärensä odottaa joulua niin innokkaasti.

Lapseen liittyy myös hänen rakkain joululaulunsa.

– Carola Häggkvistin Taivas sylissäni -kappale kertoo mielestäni kauniisti joulun sanomasta. Tyttäreni kastettiin aikoinaan joulukuussa, ja tämä laulu liittyy myös siihen hetkeen, Saastamoinen tunnelmoi.

Hän on jouluna töissä. Perhe on ollut yleensä mukana jouluaaton kirkossa, niin todennäköisesti tänäkin vuonna. Iltakymmeneltä alkava jouluyön messu on kappalaiselle vieläkin mieluisampi.

– Se on erityisen tunnelmallinen, kun kenelläkään ei ole enää kiire minnekään. Pidän muutenkin iltakirkoista, ne tuntuvat sopivan nykyihmisten rytmiin paremmin.

Vaikka Riina Saastamoinen sanoo olevansa kevät- ja kesäihminen, hän nauttii joulun valoista, ilosta ja yhdessäolosta.

– Jouluna on ihana käpertyä sohvalle lukemaan hyvän lahjakirjan ja suklaan kanssa, kappalainen hymyilee.