Kielet ja matkailuala kiinnostavat kilpakeilaaja Jaana Rapelia

Keskiviikkona valkolakkinsa saava kilpakeilaaja Jaana Rapeli, 19, sanoo kasvaneensa lukioaikana itsenäisemmäksi ja aikuisemmaksi ja oppineensa hoitamaan omia asioitaan. Kuortaneen urheilulukion käynyt akaalainen kokee kehittyneensä myös omassa lajissaan.

– Sain tosi hyvää pohjaa ja treenivinkkejä. Myös stressitaso koulun suhteen laski, kun pystyin yhdistämään koulun ja keilailun eikä tarvinnut valita kumpaan panostaa, Jaana miettii.

Jaana kävi ensimmäisen vuoden Akaan lukiossa, mutta keilailun ja koulun yhdistäminen houkutteli vaihtamaan Kuortaneelle. Urheilulukiossa treenit olivat osa koulupäivää.

– Se oli iso helpotus ja sen ansiosta jäi vähän vapaa-aikaakin, eikä elämä ollut pelkkää opiskelua.

Kaatosateessa pyörällä apteekkiin

Muutto 16-vuotiaana kotoa koulun asuntolaan oli suuri elämänmuutos. Jaanan mukaan tukea ja turvaa antoivat samassa elämäntilanteessa olevat kämppikset.

– Jos halusi syödä, piti itse mennä kaupasta ostamaan ainekset ja vielä itse valmistaa ruoka. Muutenkin jos jotain tarvitsi, se oli haettava itse. Pahin shokki oli, kun 38 asteen kuumeessa piti pyöräillä kaatosateessa kolme kilsaa apteekkiin. Silloin tuli vähän koti-ikävä, Jaana myöntää.

Jaana kävi lähes joka viikonloppu kotona Toijalassa, josta oli helpompi lähteä viikonlopun keilakisoihin. Ensin isä kuskasi Jaanaa kodin ja Kuortaneen väliä, mutta ajokortin saatuaan Jaana ajoi 300 kilometrin matkaa omalla autolla.

Kevään tiukka puristus

Jaana kirjoitti äidinkielen ja englannin viime keväänä ja ruotsin ja filosofian tänä syksynä. Filosofian ja äidinkielen tuloksiin Jaana on tyytyväinen, mutta kielten arvosanoja hän aikoo korottaa vielä ensi keväänä.

Kevään kirjoituksiin Jaana valmistautui samaan aikaan, kun treenimäärät kevään tärkeisiin kisoihin kasvoivat.

– Panostin lukemiseen ja urheiluun yhtä paljon, koska en osannut laittaa niitä tärkeysjärjestykseen. Jouduin käyttämään ehkä vähän enemmänkin aikaa lukemiseen, koska minulla ei ollut lukulomaa missään vaiheessa. Välillä oli vaikeaa ajoittaa lukemista ja koulunkäyntiä. Syksyllä oli helpompaa, koska suoritin jäljellä olleet kurssit etänä kotoa käsin. Silloin pystyi säätämään lukemista, keilailua ja kurssien suorittamista.

Kymmenen viikonlopun putki

Jaana keilaa tällä hetkellä naisten ykkösdivisioonassa. Hän on asettanut tavoitteekseen päästä ensi kaudella kisaamaan naisten SM-liigaan.

– Olen kehittynyt paljon tämän syksyn aikana. En ole niinkään hionnut tekniikkaa tai heittoa vaan keskittynyt siihen, mitä radalla tapahtuu, opetellut lukemaan rataa ja pallon liikettä, koska jokaisessa hallissa olosuhteet ovat erilaiset.

Jaana heittää 2–4 kisaa viikossa. Takana on rankka syksy, johon on kuulunut kymmenen viikonlopun putki leirejä ja kisoja. Ahkera kisaaminen on kasvattanut henkistä kestävyyttä.

– Tavoitteena on, että kisa ei tuntuisi yhtään missään vaan se olisi rutiinia. Pää tuntuu kestävän nyt paremmin. Toissa sunnuntaina tuli ensimmäinen erikoiskisan voitto, mitä olen odottanut monta vuotta.

Jaanan tavoitteena on nousta nuorten maajoukkueen seurantaryhmästä nuorten maajoukkueeseen. Ensi kevään SM-kisoissa hän tähtää naisten sarjassa finaaliin ja nuorten sarjassa mitaleille.

Kesällä Jaana vaihtoi Valkeakosken Keila-Likoista isompaan lahtelaiseen Keilaseura Bayhin. Suurimman osan treeneistä hän heittää edelleen Valkeakosken keilahallissa, jossa häntä on keilakoulun ajoista asti valmentanut Janne Kärkkäinen. Maajoukkuevalmennusta on kerran viikossa Tampereella.

Yliopisto-opinnot kiikarissa

Jaana juhlistaa valkolakkiaan keskiviikkona yhdessä perheensä kanssa Kuortaneella. Kotona juhlat ovat vuorossa viikon päästä lauantaina.

Jaana aikoo keväällä opiskella avoimessa yliopistossa sekä tehdä töitä. Ensi syksynä hän toivoo olevansa joko kielten tai matkailualan opiskelija jossain Etelä-Suomen yliopistossa. Jaanan unelmana on työskennellä jonain päivänä hotellinjohtajana, lentokentällä tai matkailun parissa.