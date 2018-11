Kymmeniä kirjoja kääntänyt Sari Kumpulainen vierailee Viialan kirjastossa

Viialan kirjastossa järjestetään maanantaina 3.12. kello 18 kääntäjäilta. Tapahtuma on osa Koneen säätiön rahoittamaa Suomentajat lukijoiden luo -hanketta.

Viialassa kääntäjän työstään kertoo Sari Kumpulainen, joka on kääntänyt monipuolisesti tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä aikuisille että lapsille. Hänen uusin käännöksensä on Kate Eberleinin romaani Miss You.

Kumpulaisen kääntämiä lastenkirjoja ovat muun muassa Dinosaurukset, Hauska maatila, Hauska päivä, Hauskat ajopelit, Hauskat eläimet, Höyrylaivan arvoitus, Ihminen, Kaarlo, Kaikki pelaa ja Kaikki peliin!