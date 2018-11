Monikielinen laulu ja vielä monikielisemmät Bandurat soivat Akaan kirkossa ensi perjantaina

Akaan kirkossa kuullaan perjantaina 30.11. kello 18 ukrainalaista Trio Orianaa. Trio soittaa banduroita ja laulaa joululauluja neljällä kielellä.

Oriana on yli viisitoista vuotta vanha ammattilaiskokoonpano. Taiteellisen toimintansa aikana siitä on tullut Ukrainan tunnetuin bandurayhtye. Yhtyeen suosion takana on kolme lahjakasta ja taitavaa muusikkoa, joilla kaikilla on voimakas ja kaunis lauluääni: Natalija Hotsyk (sopraano), Olga Antonjuk (mezzosopraano) ja Julija Rudnytska (altto).

Oriana on useasti edustanut Ukrainaa kansainvälisillä musiikkifestivaaleilla ja kilpailuissa. Oriana on myös ollut konserttikiertueilla muun muassa Puolassa, Ranskassa, Italiassa, Saksassa, Tsekissä ja Ruotsissa.

Ensimmäistä kertaa Suomessa

Trio esittää konserttiohjelmissaan niin instrumentaaliteoksia kuin banduralla säestettyjä vokaaliteoksia, mutta konserteissa kuullaan myös lauluja a cappella -esityksinä.

Suomessa Oriana kiertää nyt ensimmäistä kertaa, ja samalla suomalainen yleisö saa kuulla trion uuden jouluohjelmiston, joka sisältää ukrainalaisen musiikkitaiteen todellisia helmiä – ukrainalaisia joululauluja, joita esitetään joulun aikaan ja joita ennen vanhaan kierrettiin laulamassa talosta taloon.

Ukrainalaisten joululaulujen lisäksi ohjelmassa on myös jouluaiheisia klassisia ja hengellisiä teoksia.

Bandura on perinteinen ukrainalainen kansansoitin, joka on tunnettu jo muutamia satoja vuosia. Konserttibandurassa on 61 kieltä. Tämän sylissä näppäilemällä soitettavan Ukrainan kansallissoittimen ääni on uudelle kuulijalle jotakin yllättävää cembalon, harpun ja kitaran väliltä. Mitä luultavimmin bandura on suomalaisen kanteleen sukulaissoitin.