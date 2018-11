Jääviys pakotti uusintakäsittelyyn – Heli Piiraiselle ei edelleenkään olla myöntämässä eroa valtuustosta

Akaan kaupunginhallitus päätti tiistaina esittää valtuustolle, että vihreistä vasemmistoliittoon loikanneelle Heli Piiraiselle ei myönnetä eroa valtuuston jäsenyydestä. Sen sijaan kaupunginhallitus olisi valmis myöntämään Piiraiselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja I varapuheenjohtajuudesta, Pirkanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja varhaiskasvatuksen kokonaisuuden arviointityöryhmästä.

Valtuustopaikkaa koskeva esitys syntyi äänin 1–7–3. Jukka Salminen (kok) olisi antanut Piiraisen lähteä valtuustosta, mutta demarit Salla Bister, Hannu Järvinen, Inka Loppi ja Harri Rämö sekä Jukka Saari (vas), Sauli Turja (sin), ja Jaakko Naakka (vihr) halusivat Piiraisen jatkavan. Janita Puomila (kok), Sami Rajala (kok) ja Tiina Räsänen (kesk) äänestivät tyhjää.

Valtuusto palautti Piiraisen luottamuspaikkakäsittelyn viime viikolla takaisin hallitukselle, koska edellisellä kerralla Piirainen osallistui itse itseään koskevaan päätöksentekoon. Tällä kertaa Heli Piirainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikalta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Varajäsenensä toimi kyseisen pykälän ajan Jaakko Naakka.

Turbulenssia ja kakkaa käkättimeen

Kaupungille lähettämässään eronpyyntökirjeessä Heli Piirainen kertoi sitoutuneensa Vihreän Liiton kanssa ehdokassopimuksen allekirjoittaessaan siihen, että hän luopuu kaikista luottamustoimistaan, mikäli vaihtaa kesken kauden puoluetta.

– Sakko sopimusrikkomuksesta on kolme tuhatta euroa. Sain puhelinsoitolla ilmoituksen, että sakkoa ei peritä, jos luovun kaikista luottamuspaikoistani. Kieltäydyin siksi, että Akaan kaupunginhallituksessa käydään mittelöä inhimillisen ja kovan oikeistopolitiikan välillä. Jos joku muuta väittää, puhuu palturia. Eikä tuo mittelö ole jäänyt kokoushuoneiden sisälle, vaan näkynyt isolti myös julkisuudessakin, Piirainen kirjoitti ja jatkoi.

– Paikkani ja ääneni kaupunginhallituksessa on monessa kohtaa ollut vaa’ankieliasemassa. Se on tuntunut. Kun on puolitoista vuotta sietänyt melkoista turbulenssia, sitä tulee ajatelleeksi, että kai sitä mukava ihminen voisi tehdä muutakin rajallisella vapaa-ajallaan. Mitta täyttyy viimein siinä, kun kakkaakäkättimeen-tyylinen mielipidemuokkaaminen yltää omien lasteni korviin.