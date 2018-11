Akaa-Volley yrittää perjantaina estää Team Lakkapään juhlat

Jo 17 kautta liigassa pelannut Team Lakkapää (Perungan Pojat) Rovaniemeltä ajelee viikonlopuksi etelään Akaa-Volleyn vieraaksi. Rovaniemeläisillä vain voitto mielessään. Se olisi seuralle jo 300. liigatasolla. Henri Tuomen valmentama joukkue tietää tämän. Nähtäväksi jää, aiheuttaako se ylimääräisiä paineita pelaajille.

Kausi on sujunut perjantain taisteluparilta melko eri tavalla. Lakkapäällä on 15 ottelusta takanaan vain yksi viisieräinen kamppailu, kun Akaa-Volleylla niitä on 11 pelistä viisi. Lakkapään ainokainen on kotisalista nimenomaan Akaa-Volleyta vastaan (3-2).

Akaassa nähdään ensimmäisen kerran uusi PRO Libero -kilpailu. Ammattiliitto PRO palkitsee Mestaruusliigan runkosarjan päätteeksi eniten kauden aikana PRO Libero -pisteitä keränneen pelaajan. Parhaan liberon valinta tehdään otteluissa kolmen hengen raadin jäsenten näkemyksellä pelaajien suoritusten näyttävyyden, varmuuden ja yleisen osaamisen perusteella.

Perjantaina liberopisteistä taistelee tasainen kolmikko. Akaa-Volleyn Voitto Köykän ja Sakari Liehun välissä liberoiden tilastossa on vain yksi pelaaja. Hän on Team Lakkapään Jeremy Davies. Tässä on yleisölle yksi mielenkiintoinen kisa seurattavaksi perjantaina.

Toinen seurattava on rovaniemeläisten passari Joel Juurinen, joka pelasi aiemmin ykkössarjassa Akaa-Volleyn sinivalkoisissa väreissä. Juurinen on antanut Lakkapäähän Euroopan kentiltä pestatulle Jani Sippolalle kelpo haasteen.

Saku Sinkkonen tavoittelee 2000 pisteen rajaa

Akaa-Volleyn kokoonpanossa seurattavaa riittää monellakin tontilla. Keskitorjujat ovat kukin vuorollaan onnistuneet ja peliajasta käydään hyvää kilvoittelua. Maajoukkuesentteri Sauli Sinkkosella on kasassa 1985 pistettä. Saako Sinkkonen 2000 pisteen rajan rikki jo perjantaina?

Keskitorjuja Shonari Hepburnin rovaniemeläiset muistavat ensimmäisestä kohtaamisesta varmasti. Kuukausi sitten Bahaman maajoukkueen kalustoon kuuluvat pitkät kädet torjuivat Lakkapään hyökkäyksistä pallon Lapin Urheiluopiston lattiaan seitsemän kertaa.

Seurattavien joukkoon kuuluvat myös kolmas keskipelaaja Panu Pitkänen sekä Ville Junturan todella nopeat passit Enderwin Herreralle ja Joni Mikkoselle.

Ja sitten maankuulu Akaa-Volleyn kotiyleisö. Viimeisestä kotipelistä on Lakkapäämatsin alkaessa kulunut 32 vuorokautta, 23 tuntia ja 40 minuuttia! Ei tarvitse epäillä, etteikö Toijalan Monitoimihallissa olisi tunnelmaa perjantaina klo 18.30, kun peli alkaa.

Ja herkuttelu jatkuu heti sunnuntaina. Silloin klo 17 alkavaan peliin saapuu vastustajaksi Etta Oulusta. Odotettavissa on jälleen tasainen ottelu.

Vieraiden kokoonpanosta löytyy monta kiinnostavaa pelaajaa. Liberoiden kotimaiseen eliittiin laskettava Anssi Hakala, laitapelaajien tehotilaston kärjessä oleva Antti Ronkainen ja aina syöttöviivalla ja verkolla vaarallinen Markus Väisänen laittavat värikkään valmentajansa Olli Kuoksan johdolla Akaa-Volleyn koville.