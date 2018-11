Viialalaissyntyinen Sinikka Torkkola on ehdolla eurovaaleissa

Vasemmistoliitto on nimennyt viialalaissyntyisen Sinikka Torkkolan ehdokkaaksi ensi kevään europarlamenttivaaleihin. Torkkola (s. 1960) on syntyisin Viialasta, ja ylioppilaaksi hän on kirjoittanut Toijalan lukiosta.

Torkkola on yliopistotutkija ja Tampereen yliopiston pääluotto (pääluottamusmies). Hän on myös Tampereen kaupunginvaltuutettu.

Jari Laihia jatkaa piirihallituksessa

Pirkanmaan vasemmistoliiton piirikokous on valinnut akaalaisen Jari Laihian järjestön piirihallitukseen. Laihia on ollut piirihallituksen jäsen myös tänä vuonna.