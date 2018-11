Pysähdy hetkeksi: Valoa pimeydessä

Voi tätä marraskuuta! En tiedä synkempää kuukautta vuodessa. Olen kesän lapsi. Jotkut sanovat pitävänsä syksystä, minä pidän siitä vain kauneimpana ruska-aikana.

Tästä marraskuun pimeydestä vesisateineen minun on vaikea löytää mitään hyvää. Eihän marraskuu ole kunnolla osa mitään vuodenaikaa: kesälle on jätetty jäähyväiset lyhyen ruskaloiston jälkeen, ja talven hohtavista hangista vasta haaveillaan.

Jumala on luonut tänne neljä vuodenaikaa – kiitos siitä. Mutta mitä virkaa on marraskuulla? Ja sitä paitsi ilman heijastimia kulkevat ihmiset saavat autoilijan sydämeni jättämään lyöntejä välistä. Kun sitten selviän autolla määränpähän asti ilman kenenkään päälle ajamista, sydän taas aloittaa normaalit lyöntinsä. Pyydänkin, käytäthän pimeällä heijastinta aina.

Pyhäinpäivänä asensimme pihamme omenapuuhun valosarjan tuomaan hiukan valonkajoa sysipimeään. Kynttilöitä olen polttanut sisällä kuukauden verran, ja nyt kynttilälyhdyt palavat ulkonakin. Onneksi olen jouluihminen, ja joulukuun koittaessa voin aloittaa jouluvalmistelut sekä sytyttää adventtikyntteliköt. Siitä en tykkää, että joulukrääsää kaupitellaan kauppakeskuksissa jo lokakuun lopulta. Joku tolkku siinäkin.

Kyllä pimeys myös väsyttää. Ja juuri nyt pimeimpään aikaan on yhteiskunnassa täysi tohina päällä. Töissä, kotona, harrastuksissa – ihan joka paikassa – pitäisi olla aamusta iltaan niin tehokas ja pirteä.

Ei, täytyy lopettaa tämä valittaminen, ei pohjanmaan tyttö voi loputtomiin valittaa. Jotain tälle olotilalle on tehtävä.

Jostain sydämen sopukoista mieleeni on viime päivinä noussut lause ”minä olen valo”. Kuka tai mikä on se valonlähde, joka auttaa tämän pimeän ajan ohi. Eikä ole kyse vaan tästä kuukaudesta, joka on pimeä. Tuntuu, että koko tässä maailmassa on pimeyden voimia, mitkä saavat paljon pahaa aikaan ihmisten keskuudessa.

Niin kuka tai mikä auttaa pimeydessä? Muistelen Raamatussa olevan kohdan, jossa puhutaan selkeästi valosta. Se löytyykin Johanneksen evankeliumista, luvusta kahdeksan: ”Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” Jeesus vakuuttaa olevansa maailman valo, siihen haluan uskoa. Jotta tuo sana saavuttaisi sydämeni, minä pyydän rukouksessa voimaa nähdä valoa pimeydessä.

Tarvitsen Pyhän Hengen kosketusta ja johdatusta, jotta valo saisi vallan minussa. Lohdullisinta Raamatussa ovat monet lupaukset. Tässäkin Jeesus ykskantaan ilmoittaa olevansa maailman valo, vailla mitään ehdollisuutta. Ja lupaus seuraa myös meitä. Me saamme omistaa elämän valon Jeesuksessa.

Kristus on luvannut olla kanssamme tässä ajassa, mutta usko Kristukseen kantaa myös kuoleman rajan taakse. Raamatussa on kirjoitettu Ilm. 22: 5: ”Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa. Sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti.”

Tarvitsen myös toisia ihmisiä, sillä yksin ihmisen on vaikea taivaltaa pimeässä. Yksin ihminen käpertyy helposti itseensä, masentuu tai ainakin näkee rajallisesti. Juha Tapio osaa sanoittaa monissa lauluissaan ihmisen tuntemuksia. Yksi hänen tekemistään kappaleista on nimeltään Sitkeä sydän, jonka kertosäkeessä sanotaan: ”Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän joka lyö, väsymättä kipinöitä tuuleen, valaisemaan tietä pimeää”.

Enköhän minä näillä evästyksillä selviä tämän marraskuun loppuun ja siitäkin eteenpäin. Pitäen kirkkaana mielessä sen, kuka on majakkavalon vartija: Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Häntä seuraamalla minun ei tarvitse kulkea pimeässä. Ja läheisille rakkautta osoittaen ja sitä heiltä saaden minun ei tarvitse kulkea yksin. Sinulle myös toivotan Majakanvartijan turvallista valo-ohjausta.

Jaana Viitakangas-Klemola

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan lähetys- ja tiedotussihteeri