Kaupunginjohtajan esitys vesittää Akaan Areenan – Inka Loppi aikoo illalla puolustaa lautakuntien päätöksiä

Akaan tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta ovat marraskuun aikana ottaneet kantaa viime vuonna tehtyyn valtuustoaloitteeseen liikunta- ja kulttuuripaikkojen kehittämiseksi. Kumpikin lautakunta esitti, että kaupunki aloittaa yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa harjoitushallin suunnittelun, jonka tavoitteena on rakentamisen toteuttaminen Viialan yhtenäiskoulun läheisyyteen.

Käytännössä hallia on suunniteltu jo pitkään. Kaupunki on myös itse taannut lainan, jota akaalaisten urheiluseurojen koalitio tarvitsi hankesuunnitteluun. Projektia on vetänyt Akaan Jalkapalloilun Tuki Oy:n toimitusjohtaja Kari Salin, ja maapohjatutkimukset Viialassa ovat jo loppusuoralla.

Sivistyslautakunnan käsitellessä asiaa sivistysjohtaja Tero Kuusisto kertoi, että Viialassa ei ole tällä hetkellä käytettävissä sisäliikuntatiloja, ja Viialan yhtenäiskoulun ja Rasin koulun yhteenlaskettu oppilasmäärä on noin 830. Oppilaat opiskelevat siirtokoulutiloissa ainakin kolmen vuoden ajan, eikä niissä ole sisäliikuntatiloja.

Toijalassa sijaitsevan Arvo Ylpön koulun liikuntasali poistettiin käytöstä syyskuussa 2018 sisäilmaongelman vuoksi. Koulun oppilasmäärä on noin 300. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, mistä korvaavia tiloja olisi saatavilla ja Arvo Ylpön koulun liikuntasalin korjausaikataulua ei ole päätetty.

Nahkialan koulun päärakennuksessa sijaitsevaan liikuntasaliin puolestaan tehdään käyttäjien turvallisuutta parantavia lattiakorjauksia. Tässä kuussa kuultiin, että Pappilan koulun liikuntasalin lattian alla on hometta ja lattia pitäisi uusia kiireellisesti.

Koulukäytön ohella saleja käyttävät kolmannen sektorin toimijat iltaisin ja viikonloppuisin.

– Koska tällä hetkellä kaupungissa ei ole lainkaan riittävästi sisäliikuntatiloja, sivistystoimi pitää aloitetta erittäin tärkeänä, jotta kaupunki viivyttelemättä ja yhdessä kolmannen sektorin kanssa suunnittelisi ja toteuttaisi harjoitushallin rakentamisen Viialaan. Tulevassa koulu- ja päiväkotiverkon esityksessä sekä myöhemmässä valmistelussa on syytä huomioida kiireettömämmät liikunta- ja kulttuuritilojen tilatarpeet koko kaupungin osalta, sivistysjohtaja Kuusisto esitti ja lautakunta päätti.

Sinivuori esittää selvitystä koko kaupungin tiloista

Myös tekninen johtaja Jaana Koota korosti oman toimialansa lautakunnalle, että Viialan taajamassa ei ole kunnollista sisäliikuntatilaa, jossa voitaisiin suorittaa opetussuunnitelman mukaista liikuntaa.

– Myöskään seuroilla ei ole etenkään Viialan taajamassa mutta myös koko Akaassa tarpeeksi tilaa harrastaa monipuolista lajikirjoaan. Nykytilanne huomioon ottaen on tärkeää saada mahdollisimman nopeasti terveet ja turvalliset sisäliikuntatilat Viialaan, Koota totesi.

Tiistai-iltana 20.11. kokoontuva kaupunginhallitus saa kuitenkin eteensä va. kaupunginjohtaja Briitta–Liisa Sinivuoren esityksen, jossa ei puhuta Viialaan tehtävästä ja Akaan Areenan nimellä kulkevasta hallihankkeesta mitään. Sen sijaan Sinivuori esittää, että kaupunki käynnistää selvityksen laatimisen kaupungin alueella olevien liikunta- ja kulttuuritilojen kunnosta ja mitoituksesta.

Inka Loppi tekee vastaesityksen

Kaupunginhallituksen demarijäsen Inka Loppi kertoo Akaan Seudulle, että hän tekee illan kokouksessa lautakuntien tahtoa myötäilevän esityksen.

– Esitän, että hallitus esittää valtuustolle, että se päättää teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti lähteä toteuttamaan areenahanketta yhdessä kolmannen sektorin kanssa, Loppi kertoi tiistaina iltapäivällä.

Päätös olisi ehdollinen ja edellyttäisi, että Akaan Areenalle saadaan opetusministeriöltä haettava 700 000 euron avustus.

– Lisäksi esitän, että hankehakemus valmistellaan pikaisesti, jotta avustushakemus saadaan lähetettyä välittömästi, jos valtuusto myöntää määrärahan hankkeelle, Loppi kertoo.