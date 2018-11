Tilkkuakat talkoilivat lahjoitustyöt Havulinnaan ja Torkonkartanoon

Tilkkukilta Akaan Tilkkuakat on lahjoittanut pienet seinävaatteet vanhusten asumisyksiköihin Havulinnaan ja Torkonkartanoon. Niiden malli Farmer`s Wife Quilt on peräisin 1900-luvun alun Amerikassa julkaistusta farmarien lehdestä. Jokaisessa lehden numerossa esiteltiin uusi ruutumalli, blokki. Blokkeja farmarien vaimot ompelivat kokoontuessaan. Mallikirjassa on 111 erilaista blokkimallia, joilla jokaisella on oma nimensä ja läheisesti luontoon ja maalaiselämään liittyvä tarinansa.

Lahjoitustöiden blokit valmisti Ritva Helpiö, ja tilkkuilijat kokosivat ja ompelivat ne peitoksi yhteistyössä, Katariina Tolvanen tikkasi päällipeiton, vanun ja vuoren yhteen.

Akaan Tilkkuakat toivovat, että tilkkutöistä on iloa katselijoilleen. Akaan Tilkkuakkoihin kuuluu 14 jäsentä.