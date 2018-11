Vastuullinen journalismi, se on lehdessä hyvä muistutus – kuitenkin vähän jälkijättöinen. Sehän on ollut aina, siksi minäkin tilaan sitä. Sehän ei ole pelkästään minun lehti, siinä on niin paljon luettavaa lehden vaikutusalueelta. Siinä kirjoitetaan menneisyydestä, sen ajan historiasta totuudenmukaisesti.

Sosiaalityö ja rintamaveteraanit ovat sydäntäni lähellä, sosiaalityö lisääntyy koko maassa ja veteraanityö vähenee. Ilokseni saan todeta, että monien pitäjien järjestöt yhdistyvät. Se on kuitenkin tällekin ajalle jatkumoa. Tuusulankin veteraanit liittyivät Järvenpäähän, se oli hyvä juttu, me yhdessä.

Veteraanien muistelut siltä rankalta maanpuolustusajalta ovat haluttua kuultavaa. Minäkin hain vanhan Vladimirin kertomaan ajasta, kun oli venäläisten lastenkodissa Tuusulassa.

Kun minä hain hänet autolla kerhoomme siitä ajasta kertomaan, niin paluumatkalla hän kysyi ”onko sinulla Helena ajokorttia” Olin ylpeä myöntäessäni sellaisen omistavani.

Veteraaneissa on niin paljon monen alan osaajia ja menneitä ja koettuja asioita meille kerrottavaksi.

Helena Halmiainen-Matveinen

Sotainvalidin tytär

Tuusula