Akaan ravureilla on ollut hiljainen vuosi

Parin viime vuoden kaltaisia menestysiskuja ei Suomen raviradoille ole Akaan suunnasta tehty. Kasvattajista parhaiten ovat näkyneet Birdland Team Oy:n kasvatit, jotka ovat tämän vuoden 146 kilpailustaan voittaneet 16 ja tuoneet omistajilleen palkintorahaa 91 153 euroa.

Parina vuotena voittoprosenteissa maan huipulla operoinut Timo Leivo on ollut startissa koko vuonna vasta yhdeksän kertaa. Kilpahevosina ovat Jori Pollea ja ruotsalaissyntyinen tamma Brokad Brodda.

Leivon menestystammoista Jaqueline Mon Ami menetti ensimmäisen varsansa heti syntymän jälkeen ja on nyt kesällä astutettu Cocktail Jetillä.

Leivon Hillbilly Hilda sai ensimmäisen varsansa Olga Du Riven tämän vuoden kesäkuussa.

Viime viikolla ravurin uransa aloitti akaalainen Mira ja Timo Tuomimaan omistama Mas Classy. Mira Tuomimaan valmentama kolmevuotias tamma juoksi Vermossa Antti Veteläisen ajamana ajan 18,7 ja oli kisansa kuudes.

Teivossa akaalaisen Markku Sakalan omistama, valmentama ja ajama Stoneisle Noelle (20,1a) kärsi laukasta ja tuli maaliin kahdeksantena.

Ikämies Unto Inkinen (s. 1941) on ollut tämä vuonna kuskina 11 ravilähdössä, joista hän on ottanut kaksi kolmostilaa.