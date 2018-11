Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 18.11. Ennakkoon on äänensä antanut 709 akaalaista, mikä on reilut seitsemän prosenttia äänioikeutetuista.

Akaassa ehdokkaita on 51, joista kirkkovaltuustoon tulee pääsemään noin puolet. Akaassa nelisvuotiskaudelle valitaan 27 kirkkovaltuutettua.