Pääkirjaston näyttely kertoo 100-vuotiaan Viron historian

Akaan pääkirjastossa Toijalassa on marraskuun loppuun saakka avoinna Viron historiaa esittelevä valokuvanäyttely. Se kuljettaa katsojaa mannerjään alta vapautuvan, nykyisin Viroksi kutsutun maa-alueen historian halki aina Viron tasavallan 100-vuotisjuhliin, vuoteen 2018 saakka.

Näyttely kertoo pitkän tarinan paljon puhuvien kuvien kautta. Kiehtova kuva- ja kuvitusmateriaali on peräisin eri arkistolähteistä ja museoista.

Näyttely on jaettu kuuteen aikakauteen, joista jokainen esitellään kahdella seinäkkeellä. Mukana on toki myös hieman tekstiä: aikakausien esittelyt ja kuvatekstit.

Viron historia kuvina on Viro-instituutin tuotantoa, ja näyttelyn toteutusta on tukenut Viron valtioneuvosto Viron EU-puheenjohtajuuden ja 100-vuotisjuhlavuoden rahoitusohjelmasta. Vuonna 2017 valmistunut näyttely on käännetty jo seitsemälle kielelle, ja Viron 100 -vuotisjuhlavuonna se on esillä eri puolilla maailmaa.

Akaassa näyttely on pystytetty Akaan Seudun Suomi-Viro Seuran ja kaupunginkirjaston yhteistyönä.