Vanhuksia ei saa jättää heitteille

Miten ovat Suomen kansan asiat? Kun katselee ympärilleen, niin huomaa, että joillakin menee oikein hyvin.

Suomessa on monenlaisia tärkeitä kouluja muun muassa sairaanhoitajakouluja. Miksi näitä kalliita kouluja on, kun kaavaillaan, että omaiset ja jopa naapurit hoitavat sairaansa ja vanhuksensa.

Miten on ammattitaidon laita, tarvitaanko sitä? Miten on ammattitaidon laita, tarvitaanko sitä? Miltä mahtaa vanhuksesta tuntua, kun hänet jätetään pitkäksi aikaa yksin? Varmaan on turvaton olo, myös hoitajilla. Laitoksessa olisi sentään seuraa ja auttaja lähellä. Ehkä se olisi halvempaakin, nykyisin kun kaikki on rahasta kiinni. Eikö niin?

Mitä mahtaa maksaa aika, jonka hoitajat käyttävät matkoihin? Entä matkakustannukset esimerkiksi ensin Viialasta Toijalaan ja sitten Toijalasta Urjalaan?

Tämän päivän muotisana on keskittäminen – maksoi mitä maksoi. Kuitenkin mitä kauempana asioitasi päätetään, sitä huonommin ne ovat. Vielä, eipä paljon omaatuntoa paina, kun ihmiset jätetään heitteille. Kun palvelut lähtevät, lähtevät veronmaksajatkin.

Mirja Nieminen