Toijalan rautatieasema on valjastettu tästä syksystä saakka taidenäyttelykäyttöön. Marraskuun asemataiteilija on helsinkiläinen taidemaalari Janne Kaitala. Esille tulee kuusi isoa kangasta, joiden tekotapa on akryyli maalauskankaalle. Näyttelyn nimi on Marraskuu.

Näyttely on esillä 6.–30. marraskuuta.

Janne Kaitalan teoksia on muun muassa Sara Hildenin museon kokoelmissa, Amos andersonin ja Tampereen taidemuseon kokoelmissa sekä Kiasmassa. Kaitala valittiin Vuoden nuoreksi taiteilijaksi vuonna 1999, ja William Thuringin palkinnon hän sai 2007.