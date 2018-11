Uniklubin laulajan bändi tähdittää lauantain Almuklubia

Akaan elävän musiikin yhdistys Almun Almuklubit jatkuvat lauantaina 10. marraskuuta. Paikkana on tällä kertaa Old Bronx Toijalassa, ja lavalla nähdään kolme yhtyettä: Sadetta, Mayomakers ja Rujot kollit.

Ulkomaita myöten tunnetut tamperelaismuusikot Jussi Selo, Vesa Holmala, Tytti Toppari, Jari Kangaskorte ja Lauri Kujasalo muodostavat yhtyeen nimeltä Sadetta. Yhtye perustettiin 2015 täyttämään tyhjiötä musiikkimaailmassa ja soittajien sydämissä.

Ajatus bändistä syntyi Uniklubin keulakuvana tunnetun laulaja Selon ja basisti Kangaskortteen baari-iltana. Rumpaliksi ainoa vaihtoehto oli totta kai Kujasalo ja kitaraan haluttiin joku, joka näyttää hyvältä ja osaa soittaa – Holmala.

Heti ensimmäisistä treeneistä lähtien syntyi ote, joka ei voi lipua käsistä. Yhtyeen kruunasi kosketinsoittaja Topparin liittyminen bändiin, ja niin Sadettasta tuli tiukka ja persoonallinen kokoonpano.

Mayomakersilta harvinainen keikka

– Mayomakers. Tuosta bändistä ei koskaan tule mitään.

Näin lausui kuuluisa toimittaja aikoinaan bändin nähtyään.

Nyt, yli kaksikymmentä vuotta, muutamia levyjä, satoja keikkoja myöhemmin voidaan varmaankin todeta, että tuli.

Bändissä on soittanut monia loistavia ja persoonallisia muusikoita, jotka kaikki ovat jättäneet jälkensä kokoonpanoon. Viime vuodet bändi on keskittynyt lähes kokonaan soittamaan yksityistilaisuuksissa, mutta pyyntö soittaa Almuklubilla käänsi päät.

– Muulloinkin lähdetään, jos jutussa on hyvä fiilis, ja tässä Almuklubin jutussa on hyvä meininki, joten miksipä ei, kertoo bändin laulaja-basisti Little Tom Ahonen.

Ahosen lisäksi Mayomakersissa vaikuttavat nykyisin Mr. Mika ”lasauttaja” Laasonen, rummut ja Arto ”pörri” Lemmetyinen, kitara. Kokoonpanossa monesti rummuissa tuuraajana on ollut Mika Hiironniemi kuten myös Almuklubilla.

Rujoista Kolleista puolet Akaasta

Rujot Kollit on Rane Kosken omia lauluja esittävä bändi, jonka kokoonpano vaihtelee. 2015 julkaistun Toiset Kulkee Toiset Pysähtyy -albumin jälkeen Rujot Kollit muuntui duoksi, jossa soittavat Rane Koski, kitara ja laulu, sekä akaalainen Ari Jalokinos, koskettimet, kitara ja taustalaulu.

Kosken kirjoittamat laulut ovat yksinkertaisen selkeitä tarinoita elämästä, myös sen ei niin aurinkoisista hetkistä. Koskettavat tekstit ja miehen karismaattinen olemus ja laulu ovat tuoneet keikkoja pitkin Etelä-Suomea. Ranen koko tuotanto on suomenkielistä, jotta kuulijat voivat seurata tarinoita vaivatta, ja hyvästä syystä koska jokainen laulu sisältää sellaisen.

Soitto Old Bronxin Almuklubilla alkaa lauantaina kello 22, ja koko ilta on ilmainen.