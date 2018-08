Jaana Pöllänen konsertoi Loimussa

Luovan musiikin ja Raamatun tutkimisen kohtauspaikka Loimu aloittaa syyskautensa sunnuntaina 2.9. kello 14 Akaan seurakuntatalon yläsalissa (Sontulantie 1). Raamattutunnin kiitollisuudesta pitää Antero Kallio. Vastausmusiikin tilaisuuteen on säveltänyt ja sanoittanut akaalainen gospelartisti Mia Joki. Seuraavan laulun vihjesanat annetaan akaalaiselle pianistille ja lauluntekijälle Markus Mantereelle, joka tekee vastausmusiikin lokakuun Loimuun.

Kahvitarjoilun jälkeen konsertoi Jaana Pöllänen yhdessä puolisonsa Ville Uusitalon kanssa, joka säestää häntä pianolla ja kitaralla. Syksyisessä iltapäivässä kuullaan herkän vahvoja tuokiokuvia ihmisenä olemisesta elämän polulla ja Jumalan kämmenellä.

Laulaja Jaana Pöllänen on tangoprinsessa vuodelta 2000. Laaja-alainen laulaja on saanut tehdä musiikkia tyylilajien monessa kirjossa. Laulelmat, chansonit, viihdemusiikki ja erilaiset estradiviihteen projektit ovat työllistäneet laulajatarta miltei kaksikymmentä vuotta. Viime vuodet hän on tehnyt pelkästään hengellisiä esiintymisiä yhteiskristillisesti. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta päätoimisena laulajana.

Kristitystä kodista elämän eväänsä saanut laulaja kertoo hengellisen musiikin kulkeneen matkassa koko elämän ajan. Eletyn elämän myötä kuitenkin laulut ovat saaneet syvempää näkökulmaa ja kutsumus on kasvanut evankelistaksi. Illassa kuullaan muun muassa raikas versio tutusta virrestä Hyvyyden voima sekä viehättävä Luojan kaunein ajatus ja voimallisena Kahden maan kansalainen. Dramaattisena soi myös suomalainen ensimmäinen hengellinen tango Jeesus tuntee, jonka Lasse Heikkilä teki tangoprinsessalle viisitoista vuotta sitten.

Tilaisuudessa on lapsille pyhäkoulu, ja tilaisuuteen on vapaa sisäänpääsy.

Tero Kuparinen