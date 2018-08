MLL:n leikkikouluun pääsevät nyt myös 2-vuotiaat

Suosittuun, yli 20 vuotta toimineeseen MLL:n Toijalan paikallisyhdistyksen leikkikouluun voivat osallistua nyt ensimmäistä kertaa myös 2-vuotiaat. Ensi viikon maanantaina 27.8. alkava pienten ryhmä on tarkoitettu 2–3-vuotialle. Tiistaina 28.8. alkava isompien lasten ryhmä on suunnattu 4–5-vuotiaille. Molemmissa ryhmissä on vielä tilaa uusille kerhoilijoille.

Leikkikoulu opettaa ryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja leikin, askartelun ja iloisen yhdessäolon keinoin. Lapset ovat kerhoissa ilman vanhempiaan. Ryhmien vastuullisena vetäjänä toimii Hannele Aronen, ja hänen työparinaan on tällä kaudella Emmi Karhutaival. Leikkikouluun voi varata paikan Hannelelta, jonka puhelinnumero löytyy MLL:n nettisivuilta.

Pienten ryhmässä leikitään maanantaisin ja keskiviikkoisin kaksi tuntia. Isompien ryhmä kokoontuu tiistaisin ja torstaisin kolmeksi tunniksi. Leikkikoulu on maksullinen kerho, ja se järjestetään kulttuuritalo Laaksolassa.

Muut kerhot alkavat syyskuussa

Syyskuussa myös muut MLL:n kerhot alkavat. Maanantaina 3.9. kello 10 alkaa 0–4-vuotiaiden Körökörö-kerho, jossa lorutellaan ja lauletaan yhdessä oman vanhemman kanssa. Ohjatun ohjelman jälkeen on mahdollisuus jäädä leikkimään ja kahvittelemaan kello 12 asti. Kerho on Sampolassa, ja se on maksullinen.

Saman viikon perjantaina 7.9. Perhekahvilan ovet ovat auki Laaksolassa kello 9.30–12. Perhekahvilaan voi tulla lasten kanssa tapaamaan tuttuja tai tutustumaan tuntemattomiin rennon yhdessäolon merkeissä.

Vauvakahvila aloitetaan keskiviikkona 12.9. kello 10–12 Laaksolassa. Vauvakahvila on tarkoitettu perheenlisäystä odottaville, sekä perheille, joissa on alle 1-vuotiaita. Myös vauvojen isommat sisarukset ovat tervetulleita. Ensimmäisellä kerralla luvassa on erityisen hyvä kattaus kahviherkkuja. Paikalla on myös ainakin yksi imetystukiäiti.

Perheliikuntakerho aloittaa toimintansa torstaina 20.9. kello 17.15–18 Sampolassa. Kerho tarjoaa mahdollisuuden vapaaseen liikunnalliseen toimintaan ja leikkiin 1–5-vuotiaille yhdessä oman aikuisen kanssa. Myös pienemmät ja isommat sisarukset ovat tervetulleita.

Myös Käsityökahvila aloittaa toimintansa Laaksolassa syyskuussa, mutta tarkempaa päivämäärää ei aloituksesta ole vielä sovittu. Maanantaisin kello 18.30–21 kokoontuva Käsityökahvila on hyvin vapaamuotoinen, ja toimii yhdessä Toijalan Marttojen toimintaryhmä Herttojen kanssa. Paikalle voi tulla käsityön kanssa tai ilman. Edes kiinnostus käsitöitä kohtaan ei ole pakollista. Käsityökahvila on lapsivapaavyöhyke, mutta sylivauvat voivat tulla mukaan äitiensä kanssa.