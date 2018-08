Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria näiden omilla ehdoilla

Etsivä nuorisotyö on Akaan kaupungin järjestämää erityisnuorisotyötä, jossa kohderyhmänä ovat 16–29 -vuotiaat nuoret. Etsivät nuorisotyöntekijät Hanna Halme ja Liisa Hietamaa tarjoavat avun tai tuen tarpeessa olevalle nuorelle turvallisen aikuiskontaktin ja etsivät yhdessä nuoren kanssa hänen tarvitsemiaan palveluja. Tämän vuoden alusta elokuun alkuun Halme ja Hietamaa ovat tehneet yhteistyötä 80 nuoren kanssa.

Kaikki etsivän nuorisotyön tarjoamat palvelut ovat nuorelle itselleen vapaaehtoisia ja ne määritellään hänen omasta tarpeesta lähtien. Palvelut ovat usein hyvin konkreettisia; Halme ja Hietamaa voivat täyttää yhdessä nuoren kanssa Kelan lomakkeita tai hoitaa hänen kanssaan asuntoasioita. Toisinaan he lähtevät mukaan virastokäynnille. Asioita ei kuitenkaan hoideta nuoren puolesta, vaan tarkoitus on, että jossain vaiheessa tämä pystyisi itse hoitamaan asiansa.

– Koulunsa keskeyttäneiden kanssa pohdimme miksi koulu jäi kesken. Eikö ala tuntunut omalta vai eikö koulu tunnu ollenkaan ajankohtaiselta? Jos näin on, silloin kyseeseen voi tulla esimerkiksi työkokeilu, jonka piiriin ohjaamme nuoren. Osa nuorista ei ole työ- tai koulukuntoisia, jolloin autamme heidät terveys- tai mielenterveyspalveluihin, Hietamaa toteaa.

Suurin osa Akaan etsivän nuorisotyön koulupudokkaista tulee ammattikouluista. Ammattikoulutuksessa vaaditaan itsenäistä, suunnitelmallista ja vastuullista otetta, jota joillekin ei syystä tai toisesta ole kertynyt. Tämä voi johtaa poissaoloihin ja motivaation puutteeseen. Halme arvelee, että myös sosiaalinen media saattaa osaltaan vaikuttaa poissaoloihin.

– Silloin kun me olimme nuoria piti lähteä kouluun tai kylille, että oli yhteyksissä muiden nuorten kanssa. Nykyään nuoret kommunikoivat toistensa kanssa somen kautta, vaikka olisivat yksin kotona, Halme sanoo.

Tyypillistä asiakasta ei ole

Tieto avun tarpeessa olevista nuorista tulee etsiville nuorisotyöntekijöille muun muassa oppilaitoksista ja viranomaisilta.

– Koulut ilmoittavat meille nuorista, jotka ilman pätevää syytä jättävät opinnot kesken, myös siviilipalvelus ja puolustusvoimat ilmoittavat keskeyttäneistä. Ilmoituksia voi tulla myös sosiaalitoimen, terveys- ja mielenterveyspalveluiden, TE-palveluiden, työllisyyspalveluiden ja omaisten kautta, Halme kertoo.

Ilmoituksen saatuaan Halme ja Hietamaa soittavat nuorelle ja pyytävät tätä käymään joko Toijalassa Meijeritiellä sijaitsevaan toimitilaan tai tapaavat hänet hänen haluamassaan paikassa. Myös nuoret itse ottavat yhteyttä etsivään nuorisotyöhön ja toisinaan tuovat mukanaan kavereitaan, joilla on hankaluuksia elämässään.

– Meidän nuortemme taustalta voi löytyä esimerkiksi ongelmia jaksamisen kanssa. On tullut liian monta kertaa seiniä vastaan ja asioiden hoitamiseen on tullut kynnyksiä, Halme kertoo.

– Sellaista meille ei näy, että nuoret haluaisivat pakoilla työtä tai koulutusta ja elellä tukien varassa. Enemmän näkyy tuska jumissa olemisesta ja siitä, että ei pääse elämässä eteen päin, Hietamaa huomauttaa.

Halmeen ja Hietamaan mukaan etsivällä nuorisotyöllä ei ole tyypillistä asiakasta.

– Moni luulee, että meidän asiakkaillamme on talous, koulu ja kaikki muutkin asiat aivan sekaisin. Sellaisiakin toki on, mutta joukkoon mahtuu myös lukiossa tai jossain muussa koulussa olevaa porukkaa, jotka tarvitsevat tukea vain hetken tai johonkin tiettyyn asiaan, Hietamaa sanoo.

Halmeen mukaan päihteet ja niiden väärinkäyttö näkyy osassa heidän asiakkaistaan.

– Enemmistöllä ei kuitenkaan ole ongelmia päihteiden kanssa, tai ainakaan ne eivät näy meille. Nuoret kyllä kertovat meille aika avoimesti mikäli heillä on sellaisia ongelmia, Hietamaa kertoo.

Ryhmätapaamisista vertaistukea

Liisa Hietamaan mukaan etsivät nuorisotyöntekijät tapaavat asiakkaitaan pääasiassa kahden kesken. Viime aikoina kuvaan on kuitenkin tullut enemmän ryhmätapaamisia. Syy siihen on se, että monista nuorista on mukava tavata muita ja he hyötyvät vertaistuesta.

– Jos on mennyt pitkään siitä kun he viimeksi ovat olleet koulussa tai töissä, he tottuvat samalla myös ryhmässä olemiseen. Ryhmätapaamisissa tehdään esimerkiksi retkiä työkkäriin tekemään CV:ta tai pelataan frisbeegolfia, Hietamaa kertoo.

Hietamaa toteaa, että yksi syy nuoren jumittavaan elämäntilanteeseen voi olla kiusaamiskokemukset, joita nuori ei ole päässyt käsittelemään. Viime keväänä etsivä nuorisotyö toteutti sosiaalisen kuntoutuksen hankkeen kanssa kiusaamista kokeneiden nuorten vertaistukiryhmän.

– Se oli todella onnistunut ryhmä. Pyrimme siellä siihen, että nuoret pystyisivät päästämään irti kokemuksistaan. Toivomme, että saisimme järjestettyä vastaavaa myös ensi keväänä, Hietamaa sanoo.

Akaa on Pirkanmaan hännillä

Akaassa on ollut tarjolla etsivää nuorisotyötä vuodesta 2013. Vuonna 2017 Opetushallitukselta saatiin rahoitusta toisen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Hietamaan mukaan yksi tärkeimmistä syistä oli se, että tilastojen mukaan Akaassa oli vuonna 2016 Pirkanmaan kunnista eniten nuoria koulujen ja työelämän ulkopuolella.

– Tilanne on parantunut hieman, mutta edelleen olemme Pirkanmaan hännillä. Täällä ei ole ammatillista koulutusta saatavilla ja joillekin nuorille kulkeminen on kynnyskysymys, jos taustalla on esimerkiksi masennusta. Ja jos nuori on huonossa kunnossa, emme me saa häntä sellaisten palveluiden pariin, joita täältä ei saa lähipalveluna, Hietamaa toteaa.

Halme ja Hietamaa ovat huolissaan erityisesti Viialan nuorista.

– Koko viime vuoden Viialan nuorisotila oli väistötilakäytössä. Tämä on johtanut siihen, että Viialassa nuoret pyöriskelevät vähän siellä sun täällä kun heille ei ole osoittaa mitään tilaa. Nuoret kokevat, että heihin ei panosteta, Hietamaa kertoo.

Hietamaan mukaan suurimmalla osalla Akaan nuorista kuitenkin menee hyvin. Ongelmat koskevat vain pientä ryhmää.

– Saisi se ryhmä tosin pienempikin olla, Hietamaa toteaa.