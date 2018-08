Kun Toijalassa asuvan Heimo Liukkosen piti keksiä pihalleen jotain jatkoa vanhan kantovalon tilalle, valotolpan virkaa toimittamaan asennettiin vanha Mersun kardaaniputki ja kivijalka täytettiin käytetyillä kiuaskivillä.

Lamppuun sovitettiin sairaalakäytöstä poistettu taitosvati. Puutarhatontun sateenvarjo on myös sairaalakäytöstä poistettu. Se on muotoiltu leikkauspöydän pylvään suojapellistä ja nuppi on lonkkaproteesista.

