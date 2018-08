Puutarhaväläys Favenintieltä

Sinikka Leikkaisella on tapana ilahduttaa Kylmäkosken Favenintien kulkijoita vaihtuvilla teoksilla. Kannon päälle tehty farkkuteos on toteutettu kierrätysteemalla. Puntit on täytetty käytetyllä muovikelmulla, jota Leikkainen saa kaupoista. Muovia käytetään tavarahäkkien ympärillä. Vyötäröllä on pieni muoviämpäri täynnä kiviä. Jalkojen välistä kurkistava örkki on vanhasta sukasta. Onko sinulla pihassasi hyvä puutarhaväläys? Lähetä meille kuva osoitteeseen: toimitus@akaanseutu.fi. Voit myös kertoa, mistä idea on tullut luovaan puutarhakoristeeseen, ja miten se on toteutettu.