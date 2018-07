Pianisti Hanna Jokinen konsertoi Akaan kirkossa

Veronassa Italiassa pianonsoittoa opiskeleva Hanna Jokinen, 29, konsertoi Akaan kirkossa sunnuntaina 5. elokuuta kello 18 alkaen. Musiikkia vanhasta maailmasta -konserttikokonaisuus on syntynyt Jokisen ensimmäisen Italian-vuoden aikana. Jokinen on esittänyt konsertin ennen Akaata Veronassa ja Käpylän kirkossa Helsingissä.

Konsertissa kuullaan Mozartia, Scarlattia ja Ravelia, mikä kuvastaa Jokisen kiinnostusta vanhaan musiikkiin. Hänen mukaansa itävaltalaisen Mozartin ja italialaisen Scarlatin teoksissa näkyvät barokin ja klassismin ajan erilaiset kosketinsoittimet ja niiden vaikutus säveltämiseen. Modernein konsertin teoksista on ranskalaisen Ravelin Le tombeau de Couperin (Couperinin hauta).

– Teos on sävelletty barokin muotoihin. Se ikään kuin kommentoi uudesta musiikista käsin vanhemman ajan musiikin muotoja ja sävellystekniikoita. Siinä kaksi aikaa limittyy, mikä on koko konsertin idea, Jokinen kertoo.

Sukujuuret Akaassa

Helsinkiläisen Hanna Jokisen sukujuuret ovat Akaassa. Jokisen äiti Riitta Lehtimäki on kotoisin Viialasta ja isä Jukka Jokinen Toijalasta. Vanhempiensa kotiseudulla hän on viettänyt loma-aikoja varsinkin lapsena ja nuorena. Hanna Jokinen on toiminut myös Valkeakosken musiikkiopiston pianonsoiton opettajana Toijalassa lukuvuonna 2015–16.

Jokinen on 16-vuotiaasta lähtien tiennyt haluavansa musiikista ammatin. Hän valmistui pianonsoiton opettajaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta viime vuonna. Veronan konservatoriossa Jokinen opiskelee pianonsoittoa esittävän säveltaiteen maisteriohjelmassa. Opintojen hän arvioi jatkuvan Italiassa vielä puolitoista vuotta.

– Sen jälkeen palaan ehkä Suomeen ja jatkan opettamista, minkä lisäksi haluaisin olla myös esiintyvä taiteilija. Tulen varmaankin tekemään monia asioita. Olen lähtenyt Italiaan syventämään omaa taiteilijuuttani, mikä tukee myös opettamista. Oma taiteen tekeminen ja opettaminen kietoutuvat vahvasti yhteen, hän toteaa.

Pianokonsertti kuusikätisesti

Jokinen on pianon lisäksi soittanut ”hupimielessä” rumpuja, viulua ja kitaraa. Hän on tutustunut myös vanhan ajan soittimiin. Hän haaveileekin pääsevänsä jatkamaan Italiassa hyvin alkanutta cembalon soittoa.

Hanna Jokista voi kuulla myös Voipaalan taidekeskuksessa lauantaina 18. elokuuta, jolloin hän soittaa yhdessä pianistiystäviensä Hiljamaija Myllysen ja Iina Peltomäen kanssa pianolla kamarimusiikkia kuusikätisesti. Kolmikko esiintyy kokoonpanolla Trio Toiset.

Jokisen syksyn suunnitelmissa on osallistuminen Helsinki Lied -kilpailuun laulaja Aleksiina Turtiaisen kanssa. Opinnot Italiassa jatkuvat marraskuussa.

Kotona Hanna Jokinen nauttii hiljaisuudesta. Vastapainoa musiikille on kasvisruokien kokkailu.

– Tällä hetkellä bravuuri on pitsat. Niitä on tullut tehtyä Italiassa, Hanna Jokinen nauraa.