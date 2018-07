Pysähdy hetkeksi: Hautausmaat ovat osa kulttuuriympäristöämme

Viiala-Seura järjesti 5. heinäkuuta mielenkiintoisen tilaisuuden Viialan kirjastolla. Tilaisuuden aluksi Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija Heli Haavisto esitteli Viialan hautausmaan inventointia. Samassa yhteydessä avattiin kirjastossa heinäkuun loppuun asti esillä oleva Viialan sankarivainajat -valokuvanäyttely, jossa on esillä Viialan sankarihautausmaalle haudattujen vainajien valokuvat. Tilaisuuden jälkeen halukkailla oli mahdollisuus osallistua hautausmaa kierrokselle Annukka Kallioisen toimiessa oppaana. Kierros keräsi runsaslukuisen yleisön ja oli monella tapaa kiinnostava, varsinaisen faktatiedon lisäksi kuulimme mielenkiintoisia tarinoita jo edesmenneistä paikkakunnalla vaikuttaneista henkilöistä. Lisäksi saimme tietopaketin Viialan kirkon vaiheista.

Käyn sekä Viialan että Kylmäkosken hautausmailla säännöllisesti. Usein hautausmaakäynteihin liittyy käytännön toimia kuten kukkien kastelua, leikkokukkien vientiä maljakkoon tai kynttilöiden sytyttämistä. Mutta joka käynnin yhteydessä tulee myös muisteltua omia läheisiä tai tuttuja, joiden nimiä hautakivissä näkyy.

Hautausmaat kertovat omalta osaltaan alueensa kulttuurihistoriaa. Hautamuistomerkeistä on havaittavissa kulloistakin ajankuvaa. Siksi mielestäni onkin tärkeää, että hautausmaiden vanhat osat säilytetään nykymuodossaan kuvaamassa aikansa kulttuuriperintöä. Akaan seurakunnan hautausmaista Toijalan hautausmaa inventoitiin Pirkanmaan maakuntamuseon toimesta vuonna 2016, Viialan hautausmaa 2017 ja nyt 2018 on vuorossa Kylmäkosken hautausmaan inventointi. Tehdyt inventoinnit löytyvät netistä siiri.tampere.fi sivustolta Kulttuuriympäristöt sivujen alta. Suosittelen tutustumaan.

Kiinnostus omiin juuriin ja oman suvun historiaan herää monilla jossain elämän vaiheessa. Siitä kertoo myös sukututkimusten tekemisen suosio. Yleensä siinä vaiheessa ei tarinoiden kertojia ole enää elossa ja kuultuja tarinoita on tullut kirjattua ylös valitettavan vähän. Sanotaan, että ihminen on olemassa niin kauan kuin joku muistaa hänet. Hautausmaa inventoinneissakin osa tiedoista perustuu kuultuun perimätietoon, ja siksi on tärkeää saada tiedot kirjalliseen muotoon tulevillekin sukupolville luettaviksi.

Hautausmaa kierroksia järjestetään nykyään monilla paikkakunnilla. Janakkalassa, jonka hautausmaalla tulee myös käytyä useamman kerran vuodessa, hautausmaa kierrokset aloitettiin vuonna 2002. Siellä hautausmaakierroksia on viime vuosina teemoitettu. Teemoina on esimerkiksi ollut ”Juuret Janakkalassa, sukuja ja niiden verkostoja ja henkilöitä” vuonna 2007, ”Kunnallismiehiä, kansankynttilöitä ja kuntalaisia” vuonna 2009 ja ”Taiteilijoita ja kulttuurin harrastajia” vuonna 2014.

Meillä hautausmaat ovat vuodesta toiseen – kesän keleistä riippumatta – hyvin hoidettuja. Kiitos siitä Akaan seurakunnan puutarhaosastolle.

Saila Kallioinen

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan kirkkovaltuutettu.